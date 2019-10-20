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شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعل طفلك يعانى من الصداع.. أبرزها الكمبيوتر والأنيميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يصاب الشخص بالصداع فهذه علامة مرضية تشير لوجود خلل ما فى الجسم، والأمر ينطبق أيضا على الأطفال، لذا نتعرف فى السطور التالية على أبرز الأسباب التى تؤدى لإصابة الأطفال بالصداع، وفقا لموقع "health".
هناك العديد من الأسباب التى تؤدى لإصابة الطفل بالصداع، وجميعها أعراض مرضية يجب توخى الحذر منها، فقد يكون الصداع علامة لارتفاع درجة حرارة الجسم، أو مؤشرا للإصابة بنزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية، وفى أحيان أخرى علامة على وجود مشكلة فى العين كضعف النظر.
وأوضح التقرير أن الشعور والإصابة بالصداع قد يكون مؤشرا لكثرة مشاهدة التليفزيون والهواتف المحمولة والكومبيوتر، ويكون الصداع فى بعض الأحيان مؤشرا على معاناة الطفل من الأنيميا، أو وجود مشكلة فى الأسنان كالتسويس، أو زيادة الكهرباء فى المخ، أو وجود مشكلة فى نسبة السكر بالجسم كزيادة أو نقصان، وأيضا يكون مؤشرا لمعاناة الطفل بضغط الدم.
ويشعر الطفل فى حال إصابته بالصداع بالرغبة فى القىء، وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد أو طبيعى، لذا يجب اتباع بعض النصائح المهمة للوقاية من إصابة الطفل بالصداع، عن طريق تناول كميات كبيرة من الماء والعصائر، وتحديد مواعيد محددة للجلوس أمام التليفزيون والمحمول والكومبيوتر بحيث لا تزيد عن 3 ساعات، وعند تكرار هذا الأمر يجب استشارة الطبيب للاطمئنان على صحة الطفل وتحديد نوع العلاج اللازم.
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