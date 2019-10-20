شكرا لقرائتكم خبر عن جفاف وحساسية العين أبرز أسباب الاحمرار.. اعرف طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني البعض عند الاستيقاظ من النوم من احمرار شديد فى العين، ولكن فى حقيقة الأمر هناك العديد من الأسباب المؤدية لذلك نتعرف عليها خلال السطور التالية وفقا لموقع "healthline".

طبيا يصاب الشخص باحمرار فى العين نتيجة تعرضه لتمدد فى الأوعية الدموية للعين، وقد تتعرض هذه الأوعية للتورم وهنا تزداد فرص احمرار العين.

وهناك بعض الأسباب التى تزيد فرص الإصابة باحمرار العين، ومنها تعرضها للإصابة بالجفاف، وحساسيتها، أو نتيجة لارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة، أو قد يكون مؤشرا للإصابة بالتهابات فى العين، أو التعرض لالتهاب فى القزحية أو قرحة فى القرنية.

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وعند الإصابة باحمرار العين يعانى الشخص بحرقان شديد فى العين، وتعرضها للجفاف الشديد، وألم قد يصعب تحمله في الكثير من الأحيان، وإفراز الدموع بكثرة، مع عدم القدرة على النظر للضوء، وفى هذه الحالة يجب الذهاب مباشرة إلى الطبيب لتحديد بعض العلاجات التي تقلل من حدة تلك الأعراض.

وينصحك الطبيب بوضع بعض القطرات الخاصة بحساسية العين للحد من حجم الأوعية الدموية، مع ضرورة عدم الخروج في طقس به أتربة، وأيضا عدم ارتداء العدسات اللاصقة، مع ضرورة استخدام قطرات مرطبة للعين.