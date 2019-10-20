5 أسباب ترجح كفة دورتموند لتهديد صدارة مونشنجلادباخ للبوندسليجا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي فريق بروسيا دورتموند ثامن ترتيب فرق الدوري الألماني "بوندسليجا" مع ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ، المتصدر، في الجولة الثامنة يوم السبت بملعب "سيجنال إدونا بارك".

ورغم أن جلادباخ هو المتصدر بـ16 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن دورتموند الثامن، فإن الأخير يتفوق في العديد من الأرقام الخاصة بالمواجهات التي تجمع بينهما.

وعلى صعيد اللقاءات المباشرة، فاز دورتموند بآخر 8 مباريات ضد جلادباخ، وسجل خلالها 26 هدفا مقابل 6 أهداف سكنت شباك مرماه.

وبشكل عام، فاز دورتموند في 37 مباراة بينهما بالدوري الألماني مقابل 29 انتصارا للضيوف، بينما حضر التعادل في 28 مناسبة.

"العين الرياضية" تسلط الضوء من خلال الفيديوجراف التالي على أبرز أرقام مواجهات دورتموند وجلادباخ.