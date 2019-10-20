بالفيديو.. الروح الرياضية تسود بطولة محاربي الإمارات رغم شدة المنافسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت نزالات النسخة الثامنة من بطولة محاربي الإمارات روحا رياضية عالية واحتراما متبادلا بين أغلب اللاعبين المشاركين في البطولة، رغم المنافسة الشديدة والنزالات الشرسة التي تضمنتها.

وأقيمت نزالات بطولة محاربي الإمارات (الجمعة) في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وسط حضور جماهيري غفير واهتمام إعلامي كبير.



ومن بين اللقطات التي لفتت الانتباه بسبب الروح الرياضية ما فعله التونسي منير لزاز، بعد فوزه على ساشا بالاتنيكوف لاعب هونج كونج في نزال الوزن المتوسط، عندما حرص على الدخول إلى الحلبة مجددا عقب خروجه منها من أجل توجيه التحية لمنافسه ومواساته عقبل خسارته اللقاء.

وكان لزاز خرج من الحلبة عقب انتهاء النزال من أجل تحية الجماهير التونسية الغفيرة التي ساندته طوال اللقاء، ليجد بعدها لاعب هونج كونج ما زال جالسا داخل الحلبة وعلامات الحسرة على وجهه تأثرا بالهزيمة، ليعود إليه من أجل مواساته والشد من أزره.

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وتكرر الأمر بصورة مختلفة من الكوري الجنوبي دو جيوم لي، الذي توج بالنزال الرئيسي في البطولة عقب فوزه على الفلبيني رولاندو داي حامل اللقب لينتزع منه حزام النزال الرئيسي الذي توج به في النسخة السابقة.



وحرص اللاعب الكوري ومدربه عقب النزال على الاعتذار لمنافسه الفلبيني ومدربه، بعدما تمكن من الفوز عليه وانتزاع لقبه، ليقابل المنافس ومدربه تلك اللفتة بنفس الروح الرياضية ويوجهان التحية لبطل النزال الرئيسي الجديد لبطولة محاربي الإمارات

يذكر أن البطولة شهدت 12 نزالا اتسمت بالقوة والإثارة، وتمكنت الكورية الأخرى يدام سيو من الفوز على منافستها البولندية فيرونيكا زيجمونت، في أول نزال نسائي في تاريخ البطولة عبر نسخها المتتالية.