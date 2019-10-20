أرامكو السعودية تخفض أسعار البنزين في الربع الرابع 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أرامكو السعودية، السبت، عن أسعار البنزين المحدّثة والمقرر تطبيقها ابتداءً من 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث قدر سعر بنزين 91 بقيمة 1.50 ريال لكل لتر، وبنزين 95 بـ2.05 ريال للتر، وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر– ديسمبر 2019.

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو– سبتمبر 2019، هي 1.53 ريال للتر بنزين 91، أما عن بنزين 95 فبلغ سعر اللتر 2.18 ريال.

وأفادت أرامكو السعودية أن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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وكانت أرامكو السعودية أعلنت رفع أسعار البنزين للربع الثاني من عام 2019.

وقالت أرامكو إن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 14 أبريل/نيسان 2019 ستكون على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.44 ريال لكل لتر، بنزين 95: 2.10 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الحالي أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران المقبل.