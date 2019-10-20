أحلامٌ غريبة تراودك أثناء الحمل؟.. إليكِ تفسيرها والسبب ورائها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من حينِ إلى آخر تراودنا أحلام غريبة يصعب تفسيرها، وخاصةً في فترة الحمل، حيث يكون شائعاً مراودة الحامل الكثير من الأحلام الغريبة والكوابيس.

ولأنَّ الأمر يكون محيراّ بعض الشيء، ولكيلا تقلقي، نوضح لكِ في السطور القادمة السبب وراء تلك الأحلام، بالإضافةِ إلى أكثر الأحلام الغريبة شيوعاًبين الحوامل:

ما السبب وراء الأحلام الغريبة خلال الحمل؟

على غرار مختلف الأعراض التي تحدث أثناء الحمل، قد تكون الهرمونات وعدم توازنها وما تشهده من تغيراتٍ في تلك الفترة هي السبب وراء الأحلام الغريبة والكوابيس، خاصةً أنّه خلال الحمل، تكون السيدة متوترةً أكثر، فضلاً عما تعانيه من اضطراباتِ في النوم، مما يؤثر على الأحلام.

الأحلام الأكثر شيوعًا خلال الحمل وتفسيرها

الحلم بالماء

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الحلم بالماء أو بكونك محاطةً به، يشير إلى تفكيرك باستمرار بشأنِ التغييرات الكثيرة التي تحدث وستحدث في حياتك بعد الانجاب، كما يشير في بعض الأحيان إلى قرب موعد الولادة.

نسيان طفلك

يُعد نسيان الطفل من أكثر الأحلام شيوعاً بين الحوامل، ولكن لا تقلقي، فذلك الحلم يرتبط بانشغال تفكيرك بشأن دوركِ كأم وقلقك أياً على رضيعك، حتى قبل أن تستقبليه.

جنس الجنين

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، يُعد الحلم بنوع الجنين من بين الأحلام الأكثر شيوعاً خلال الحمل، والذي ينبع من تفكيرك المستمر بشأن نوع طفلك المنتظر، كما قد يشير إلى أنكِ قلقةً للغاية بشأن إنجاب طفلٍ من جنسٍ معين.