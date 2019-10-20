شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تفرق بين الحبوب العادية والدمامل.. وكيف تنتشر العدوى بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من الصعب أن تفرق بين وجود حبوب فى الوجه وبين الدمامل، ولكن تميل الدمامل لأن تكون أكبر وأكثر إيلاما، لذلك إذا كان لديك "حبة" كبيرة بشكل متزايد لم تشفى بعد أسبوع أو أسبوعين فقد تكون من الدمامل أو boils ، وفقا لما ذكره موقع doctor.

يمكن أن تظهر الدمامل في أي مكان، ولكنها عادة ما تكون فى منطقة من الجلد حيث تشكل الاحتكاكات مع بصيلات الشعر تكون الدمامل الذى يزداد تدريجياً ويزداد ألمًا، فمثلى اماكن مثل: الرقبة أو الوجه أو الساقين.

والدمامل هى التهاب في الجلد، عادة ما تسببه بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية التي تصيب بصيلات الشعر.

يحمل معظم الناس هذه البكتيريا على جلدهم أو في أنفهم ، لكنهم لا يصابون بالتهابات، حيث أن الدمامل تحدث فقط عندما تتعرض البكتيريا للجلد المكسور، مسببةً تقرحات منتفخة ومليئة بالقيح.



حب الشباب

طرق انتشار الدماملعادة ما تنتشر الدمامل والتهابات الجلد الأخرى بين الناس بعدة طرق: طرق انتشار الدماملعادة ما تنتشر الدمامل والتهابات الجلد الأخرى بين الناس بعدة طرق:

• ملامسة الجلد للجلد

الضغط أو الخدش أو من خلال ملامسة المنطقة المصابة.

• الملابس المصابة والفراش

استخدام ملابس أو مناشف أو ملاءات للأسرة مستخدمة من قبل شخص مصاب بالتهاب الجلد.

• تقاسم منتجات العناية الشخصية

استخدام أدوات الحلاقة (مثل مقص الأظافر والملقط) التي يستخدمها شخص مصاب بالتهاب الجلد.

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• قلة النظافة

عدم غسل يديك بشكل صحيح أو شامل يمكن أن يؤدي إلى انتشار العدوى.





نصائح علاج الدمامل-غسل اليدين بشكل صحيح مهم جدا في منع انتشار الدمامل والتهابات الجلد.

-احرص دائمًا على غسل جميع أجزاء يديك بالصابون والماء الجاري لمدة 10-15 ثانية قبل وبعد لمس المنطقة المصابة ، قبل تناول الطعام ، وبعد الذهاب إلى المرحاض.

-تأكد من الحفاظ على نظافة الدمامل دائمًا وتغطيتها لتجنب العدوى ، وغسل بياضات السرير والملابس بانتظام وعدم مشاركة الأشياء الشخصية مثل الملابس أو المناشف أو ملاءات الأسرة.

هناك عدد من النصائح البسيطة التي يمكنك تجربتها لعلاج الدمامل:

- غسل الدمامل بالماء والصابون أو بمزيج من الماء المالح.

- حافظ على الدمامل والتهابات الجلد الأخرى مغطاة وتغيير الضمادة بانتظام.

- لا تقم بالضغط على الدمامل لأن تصريف الدمامل الجلدية أو الخراجات يمكن أن يزيد العدوى.

-في بعض الحالات ، قد تحتاج العدوى إلى علاج بالمضادات الحيوية ، إما عن طريق الفم أو كمرهم.