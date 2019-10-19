شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف أسباب تورم الكاحلين.. أبرزها الحمل وأمراض الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تورم الكاحل واحد من المشاكل الصحية المزعجة والتى يتعرض لها الكثيرون قد يكون نتيجة التعرض لحادث أو قد يكون التورم نتيجة تراكم السوائل الزائدة، وحسب ما ذكره موقع stretchcoach فأن ابرز اسباب تورم الكاحل هو:



تورم الكاحلين

1:إصابة القدم أو الكاحل يسبب التهاب شديد وتورم فى المنطقة وخصوصا فى حالة الإصابة بالتواء الكاحل.

2:التهاب النسيج الخلوى، وهو عبارة عن عدوى بكتيرية تسبب تورم واحمرار الجلد وهنا يحتاج المريض لتناول المضادات الحيوية.

3:الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب تورم الكاحل ومنها" مضادات الاكتئاب، حبوب منع الحمل، حبوب التستوستيرون".

4: القصور الوريدى المزمن، وهو من الحالات التى تؤثر على الصمامات فى عروق الساق وتسبب تورم الكاحل.

5:جلطة دموية، قد تتطور الجلطة الدموية فى أحد الأوردة فى الذراع أو الساق وهو ما يسمى تخثر الأوردة العميقة مما يسبب تورم وألم فى الكاحل.

Advertisements

6:الحمل واحد من اشهر اسباب تورم الكاحلين حيث ينتج الجسم المزيد من الدم والسوائل التى تدعم الجنين مما يؤثر على الكاحلين، وهنا ينصح المرأة الحامل بـ " الحد من تناول الملح، تجنب تناول الكافيين، تجنب الوقوف لفترات طويلة ، ارتداء الملابس الفضفاضة".

7: تسمم الحمل من الأسباب التى تؤدى لتورم الكاحلين .

8:وذمة لمفية وهى من أنواع التورم الذى يؤثر على الأنسجة الرخوة فى الذراعين أو الساقين.

9: قصور القلب يؤدى لتراكم السوائل فى الأنسجة ويسبب تورم الكاحلين.

10:مرض الكلى المزمن من المشاكل الصحية التى تسبب تورم الكحالين.

11: أمراض الكبد، فيمكن أن تتسبب مستويات الألبومين المنخفضة بسبب أمراض الكبد في تراكم السوائل في الساقين والكاحلين والبطن.