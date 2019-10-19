المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة تساعد على خفض الوزن وتعزيز صحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الجمعية الأمريكية للتغذية أن الأبحاث أثبتت أن المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة تعزز صحة الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة، مع أو بدون ارتفاع السكر في الدم، حيث توفر الميكروبات التى تملأ جسم الإنسان وظائف حيوية ضرورية للصحة، والمكونات الغذائية المعروفة تساعد فى نمو البروبيوتيك، وهى الكائنات الحية الدقيقة المفيدة التى تساعد فى خفض الوزن.



تساعد فى انتاج بكتيريا الأمعاء

وقالت الجمعية إن هناك دراسة حديثة، نشرت في عدد أكتوبر 2019 فى مجلة التغذية، هى الأولى من نوعها التى تبحث فى كيفية تأثير المكرونة ليس فقط على تكوين الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية، ولكن أيضًا على المؤشرات الحيوية لصحة القلب والأوعية الدموية، فى الأشخاص الذين يستهلكون وجباتهم المعتادة.

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المكرونة تعزز صحتك

وأوضحت الدراسة، التى أجرتها نيكوليتا بيليجريني من جامعة بارما وزملاؤها، أن 12 أسبوعًا من استهلاك المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة مرة واحدة يوميًا ساعد فى خفض علامات الالتهابات، وتحسين نسبة الكولسترول فى الدم.



مكرونة الحبوب الكاملة مفيدة

وأكدت الجمعية الأمريكية للتغذية أنه استفاد المشاركون فى الاختبار الذى يعانون من سكر النوع 2، والسمنة، والذى أدى لانخفاض مقاومة الجسم للإنسولين، كما أدى أيضا إلى حدوث تغيرات ميكروبية مفيدة فى هذه المجموعات، فعلى الرغم من أن الفوائد الأيضية للمكرونة اقتصرت على مجموعات محددة من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع فى نسبة الجلوكوز، ووزن الجسم، وضعت نتائج الدراسة أساسًا للبحوث المستقبلية التى تهدف إلى فهم كيفية ارتباط التغيرات فى صحة الإنسان بإجراء تعديلات على الميكروبات المعوية.



مكرونة الحبوب الكاملة

ووفقًا للدكتور كورى ويسنر، باحث التغذية في جامعة ولاية أريزونا، فإن المكرونة هى غذاء أساسي في العديد من البلدان، مما يجعله تدخلاً غذائيًا فعالًا لتعزيز صحة الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة مع أو بدون ارتفاع السكر في الدم.