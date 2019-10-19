إنفوجراف.. مخدر "الفنتانيل" الأكثر فتكا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر مخدر الفنتانيل من أقوى وأخطر المواد المخدرة، حيث يفوق تأثيره الهيروين بعشرات المرات، ويستخدم طبياً في تسكين الآلام الشديدة والمزمنة عند مرضى السرطان وغيرهم.

وتشن السلطات الأمريكية حرباً على مخدر الفنتانيل الذي يقتل عشرات الآلاف كل عام، والذي تعد تأثيراته الجانبية أخطر بكثير من الهيروين وسائر المواد المخدرة الأخرى، وعلى رأسها تثبيط القلب والتنفس في حال زيادة الجرعة.

الإنفوجراف التالي يستعرض أهم المعلومات عن مخدر الفنتانيل الذي يعد الأكثر فتكاً في الولايات المتحدة الأمريكية..



