شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر ٤ فيروسات تسبب البرد والأنفلونزا ونصائح لمنع الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تسبب التغيرات الموسمية فترة راحة من الظروف الجوية السيئة، لكنها بالتأكيد تسبب مجموعة من الفيروسات، مما يؤدي إلى الإصابة بالأنفلونزا وأمراض الشتاء الأخرى.

هذا الوقت هو بيئة تمهد الطريق للعديد من الأمراض المرتبطة بالشتاء، وبغض النظر عن معرفة المرض، فإن الفيروس المسبب هو الذي يجب التعرف عليه للعلاج المناسب.

نتعرف وفقا لموقع "WebMD" على فيروسات الشتاء الشائعة :





١.نوروفيروس

المعروف باسم علة القيء في فصل الشتاء، وهذا النوع من الفيروسات هي المسؤولة عن التهابات المعدة، ويعد أحد الفيروسات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، وتعد القيء والإسهال من الأسباب الرئيسية لهذا العدوى الفيروسية، يستغرق عدوى الفيروس هذا وقته الخاص للشفاء وليس لديه علاج محدد لذلك.

على الرغم من أن العدوى بالفيروسات يمكن أن تسبب انزعاجًا خطيرًا ، ولكنها ليست خطيرة أو تهدد الحياة. مع الرعاية المناسبة والراحة ، يمكن للشخص أن يعود في الشكل في غضون يومين، يمكن وصف الأدوية الأساسية من قبل الطبيب لتخفيف الانزعاج الناجم عن أعراض نوروفيروس. يمكن اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة لتقليل الانزعاج البدني:

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شرب الكثير من الماء وبقاء الجسم رطبا

تناول الدواء لعلاج الحمى وآلام الجسم.

تناول الطعام الذى يسهل الهضم.

البقاء في المنزل لأن فيروس نوروفيروس معدي ولا يوجد شيء يمكن لطبيبك فعله أثناء إصابتك به.

ابحث عن نصيحة الطبيب إذا استمرت الإصابة لفترة أطول من المتوقع.





٢. فيروسات الانف

التغيرات الموسمية تصيب بشكل سريع الأطفال وكبارالسن بسهولة، أحد الفيروسات الشتوية الشائعة التي تصيب الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة هو فيروسات الأنف، هذا الفيروس يؤدي إلى نزلات البرد الشائعة، والتي تعد واحدة من أكثر أمراض الشتاء شيوعًا. يمكن اتباع النصائح التالية لتقليل مخاطرالإصابة بفيروس ال Rhinovirus:

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون للحفاظ على يديك خالية من البكتيريا والفيروسات الضارة.

تجنب لمس العينين والأنف والفم دون داع.

ابتعد عن الأشخاص المرضى.



٣.فيروس الأنفلونزا ٣.فيروس الأنفلونزا يعد فيروس الأنفلونزا أحد الأسباب الأكثرشيوعًا للإنفلونزا، وهو أحد أكثر الفيروسات شيوعًا التي يمكن التعرض لها خلال الشتاء.

ومع ذلك، يمكن تقييد نشاط هذا الفيروس عن طريق أخذ لقاح الأنفلونزا سنويًا، كما يمكن أخذ هذا التطعيم كل ٦ أشهر للحفاظ على نفسك في مأمن من الأمراض الموسمية.





٤.فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)يمكن لهذا الفيروس أن يسبب مجموعة من الأمراض، أحد الأعراض الأكثر شيوعًا للمرض RSV هي نزلة برد سيئة قد تستمر أسبوعًا أو أسبوعين، وتشمل المضاعفات الأخرى احتقان الأنف والسعال والحمى، مضاعفاته الخطيرة قد تشمل أمراض رئوية حادة، والالتهاب الرئوى.