شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض لازم تعرفيها عن سرطان الثدى بمناسبة الشهر العالمى للتوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة الشهر العالمى للتوعية بسرطان الثدى يقدم موقع "Health" أهم العلامات التى تدل على إصابتك بسرطان الثدى، فعلى الرغم من أنه من الطبيعى أن تكون خائفًا مع الاكتشاف المبكر، إلا أنه يمكن أن تحصل على نتائج رائعة فى العلاج، حيث إن معدل البقاء على قيد الحياة فى المرحلة المبكرة يصل 98.5%.



سرطان الثدى

وقالت جين منديز، رئيسة جراحة الثدي في معهد ميامي للسرطان، إن 12.8% من النساء فى الولايات المتحدة سيصابون بسرطان الثدي خلال حياتهن، وفقا للمعهد الوطنى للسرطان، ويزداد هذا الخطر مع التقدم فى العمر، لذلك إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض الشائعة أدناه راجعى طبيبك وتأكدى من ذلك، مشيرة إلى أن إجراء الأشعة بالموجات فوق الصوتية من السهل القيام به.



علامات تدل على اصابتك

الورم هو أكثر أعراض سرطان الثدى المعروفة والشائعة، ولكن وجود كتلة لا يعني أن لديك سرطان، بعض كتل الثدي هي خراجات حميدة، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية، والبعض الآخر نتوءات غير ضارة ناتجة عن الحمل، والتغيرات الطبيعية فى دورتك الشهرية، أو الرضاعة الطبيعية.



الكشف المبكر ضرورى لعلاج سرطان الثدى

هذه الأعراض تؤثر عادة على النساء في الستينات من العمر، ويمكن أن تكون من الأعراض نادرة الظهور، ويسمى سرطان الثدي الالتهابي، حيث قد تأتى المرأة وهى تعانى من احمرار صدرها، والشعور بالالتهاب، وتشعر بثقله، حيث إن العمر والتاريخ الصحي يهم هنا، إذا كنت في الثلاثينات من عمرها وترضع طفلك رضاعة طبيعية فقد يشير تلون جلد الثدى إلى التهاب الثدى، وهى عدوى في أنسجة الثدي غالباً ما تسببها قناة حليب مسدودة، ولكن إذا كنت امرأة بعد انقطاع الطمث، ولا يمكنك تذكر أي نوع من أنواع الإصابات، فقد يكون هذا بمثابة علامة حمراء في هذه الحالة، يجب على طبيبك فحصك لاستبعاد سرطان الثدى الالتهابى.

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6 أعراض لسرطان الثدى

فى بعض الأحيان عندما يكون هناك ورم في أحد الثديين يسحب الورم الجلد والأربطة، مما يسبب انكماشا فى الثدى المصاب.



أعراض لازم تعرفيها عن سرطان الثدى

إذا كانت مساحة جلد ثديك تبدو منقوشة بفوهات صغيرة فقد يشير هذا إلى سرطان الثدى، كما هو الحال مع انكماش الثدي، وقد يتم سحب الورم على الجلد، وقد يبدو أيضا مثل قشر البرتقال، والتى قد تظهر فى سرطان الثدى الالتهابى.

الحلمات المسطحة تماما أو التى تكون مقلوبة إلى الداخل، وهذه ليست علامة على الإصابة بسرطان الثدي، لكن إذا لاحظت أن حلمتك لم تعد منتشرة وأصبحت مقلوبة فأنت فى حاجة إلى الفحص.

السائل الوحيد الذى يجب أن يخرج من الحلمة هو الحليب، إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، علاوة على ذلك فإن إفرازات الحلمة، بما في ذلك الإفرازات الدموية تستدعى طبيبك، ويمكن أن يحدث إفراز الحلمة بسبب الكثير من الحالات غير السرطان، مثل النمو الحميد.