شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على إصابة طفلك بالجدرى.. اعرفيها واحميه من المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجدري من الأمراض الجلدية الشهيرة بين الأطفال حيث يعتبر من الأمراض المعدية ويظهر على شكل حبوب وندبات صغيرة منتشرة على الجلد، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أبرز أعراض اصابة الطفل بالجدرى هى :

فى الغالب تظهر الأعراض الأولى للجدرى فى غصون 10 أيام أو 14 يوم من الاصابة بالعدوى ، وبعد فترة يحدث علامات تشبه أعراض الانفلونزا وتدل على الاصابة بالمرض وهى:

1: الحمى الشديدة.

2: الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

3:الصداع المستمر.

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4:ألم شديد فى الظهر .

5:الغثيان والقئ.

وبعد فترة تظهر علامات على الجلد ومنها ظهور بقع حمراء على الوجه واليدين وبعد يومين تتحول إلى بثور صغيرة مليئة بسائل شفاف يتحول إلى صديد.

ولحماية الأطفال من مرض الجديرى ينصح بأخد التطعيمات الخاصة بالمرض مع اتباع بعض النصائح ومنها:

1: ينصح بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتى تنتشر فيها العدوى بشكل كبير.

2:عد تبادل الأدوات الشخصية حتى لا تنتقل العدوى.

3:الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل اليدين باستمرار.