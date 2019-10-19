شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الجفاف ونقص الصوديوم قد يصيبك بالغيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغيبوبة هي حالة طويلة من اللاوعي، تحدث عند تلف جزء من المخ، إما بشكل مؤقت أو دائم، ينتج عن هذا الضرر فقدان الوعي وعدم القدرة على اليقظة وعدم الاستجابة للمنبهات مثل الألم، وفقا لما ذكره موقع" healthline".

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تحدث الصدمة القلبية عندما يتضرر القلب لدرجة أنه لا يستطيع توفير ما يكفي من الدم لأعضاء الجسم.

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يشرب الشخص السبب الأكثر شيوعًا لفقدان الماء من الجسم هو التعرق المفرط.

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يحدث انخفاض صوديوم الدم عندما يكون الماء والصوديوم غير متوازنين في الجسم يمكن أن يسبب الضعف والصداع والغثيان وتشنجات العضلات.

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