احذر الجفاف ونقص الصوديوم قد يصيبك بالغيبوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغيبوبة هي حالة طويلة من اللاوعي، تحدث عند تلف جزء من المخ، إما بشكل مؤقت أو دائم، ينتج عن هذا الضرر فقدان الوعي وعدم القدرة على اليقظة وعدم الاستجابة للمنبهات مثل الألم، وفقا لما ذكره موقع" healthline".
أهم أسباب الدخول فى حاله الغيبوبة:
إصابة بالرأس
إصابة الرأس هي إصابة في الدماغ أو الجمجمة أو فروة الرأس، يمكن أن يتراوح هذا من نتوء خفيف أو كدمة إلى إصابة دماغية مؤلمة وتشمل إصابات الرأس الشائعة الارتجاج.
صدمة قلبية
تحدث الصدمة القلبية عندما يتضرر القلب لدرجة أنه لا يستطيع توفير ما يكفي من الدم لأعضاء الجسم.
الجفاف
يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يشرب الشخص السبب الأكثر شيوعًا لفقدان الماء من الجسم هو التعرق المفرط.
انخفاض الصوديوم الدم
يحدث انخفاض صوديوم الدم عندما يكون الماء والصوديوم غير متوازنين في الجسم يمكن أن يسبب الضعف والصداع والغثيان وتشنجات العضلات.
انخفاض السكر في الدم
نقص السكر في الدم هو حالة خطيرة يحتمل أن تكون أكثر شيوعا في مرضى السكر. يمكن أن تكون أعراض انخفاض السكر في الدم خفيفة.
نزيف فى المخ
يحدث نزيف داخل المخ (ICH) عندما ينفجر الدم فجأة في أنسجة المخ مما يسبب تلفًا للمخ.
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