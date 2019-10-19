شكرا لقرائتكم خبر عن عند اقتراب الشتاء.. نصائح لتقوية الجهاز المناعى لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند اقتراب دخول فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وخاصة عند الأطفال، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز النصائح الطبية التى تساهم في تقوية الجهاز المناعي عند الأطفال لاستقبال فصل الشتاء دون خوف من نزلات البرد.

ولذلك قدم موقع "health" بعض النصائح التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي للاطفال، ومنها:

-التغذية الجيدة للطفل تعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة لديهم، ولذا عليك إمداده بجميع العناصر التي يحتاجها الطفل، كالخضروات والفواكه، وأيضا النشويات، فجميعها أطعمة هامة للطفل.

-على الأم إعطاء الطفل البيض في الصباح أي في وجبة الإفطار لإمداد جسمه بالعناصر التي يحتاجها.

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-الحرص على إعطاء الطفل تطعيم نزلات البرد، قبل دخول الشتاء، لأنه يساهم في التقليل من فرص الإصابة.

-من أهم النصائح عدم تعرض الطفل للجو في حالة وجود أتربة تجنبا لضعف الجهاز المناعي.

-يحب أن تقوم الأم بإعطاء الطفل بعض الفيتامينات التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي للجسم، كالحديد وفيتامين ب12.

-تجنبي تعرض طفلك لتيارات الهواء الشديد التي يمكن أن يتعرض لها الطفل.