شكرا لقرائتكم خبر عن لازم تجوع علشان تخس.. تناول وجبتين فقط فى اليوم يساعد على خفض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة حديثة إلى أن تخطى وجبة الإفطار أو الغداء أو الوجبة المسائية قد يساعد الأشخاص على ممارسة المزيد من التمارين الرياضية، ووجد الباحثون أن الفئران التى أكلت مرتين فى اليوم تقضى وقتًا أكبر فى الجرى.



تناول وجبتين فقط فى اليوم يساعدك على خفض الوزن

ووفقا لصحيفة " "The Sunفمن المعروف أن مستويات هرمون الجريلين "هرمون الجوع"، يرتفع بعد فترات دون طعام، وتظهر الاختبارات أن الهرمون قد يزيد من تحفيز التمرينات.

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تناول وجبتين فقط يساعدك على أداء التمارين

وقال الدكتور يوجى تاجيرى، رئيس الدراسة، إن العقاقير التى تشبه هرمون "الجريلين" والتى تسمى هرمون الجوع قد تساعد فى إنقاص الوزن لدى البشر.



تخطى وجبة من الوجبات يزيد من ممارستك للرياضة

وأضاف أن النتائج تشير إلى أن الجوع قد يشارك أيضًا فى زيادة الدافع لممارسة التمرينات عندما تكون التغذية محدودة.

وقال الدكتور تاجرى: "إن الحفاظ على روتين غذائى صحى مع وجبات منتظمة أو صيام يمكن أن يشجع أيضًا على ممارسة الرياضة لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.