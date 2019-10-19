شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن التهاب المفاصل لدى الأطفال.. وتأثير السمنة على عظامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "boldsky " أن اليوم العالمي لطب عظام الأطفال والمفاصل يصادف يوم 19 أكتوبر من كل عام، حيث يتم الاحتفال باليوم خلال أسبوع العظام والمفاصل، والذى يشتمل أيضًا على اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، والعمود الفقرى، والصدمات، وهشاشة العظام.



عظام الأطفال والمفاصل

وقال الموقع إنه تم إطلاقه بواسطة مبادرة الولايات المتحدة للعظام والمفاصل في عام 2012، لتحسين الوقاية من اضطرابات العظام والمفاصل، ونوعية الحياة للمتضررين، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي حول الظروف العضلية الهيكلية للأطفال، وتثقيف مقدمي الرعاية الصحية والجمهور.

وأوضح الموقع أنه من بين النقاط الرئيسية التي يركز عليها اليوم موضوع السمنة أثناء الطفولة، والتى تلعب دورًا رئيسيًا في صحة العظام والمفاصل، خاصة عندما يعانى الطفل من زيادة كبيرة فى الوزن.

يمكن أن تكون الاضطرابات المرتبطة بالعظام والمفاصل عند الأطفال ناتجة عن الإصابة، أو يمكن أن تكون موروثة وتتطور كجزء من نمو الطفل، أو تحدث دون سبب معروف، والمشكلة الأكثر شيوعًا التي تؤثر على عظام الأطفال هى الالتهابات ثم آلام النمو غير الضارة والتي تحدث خلال مرحلة ما قبل المدرسة وسنوات ما قبل المراهقة، وعادة ما تختفى فى سن المراهقة، وتنمو عظام الطفل باستمرار وتعيد تشكيلها، حيث يتم استبدال الأنسجة العظمية القديمة تدريجياً بأنسجة عظمية جديدة.

وقال الموقع إن معظم الاضطرابات التى تؤثر على عظام الطفل تتغير وتؤثر فى الجهاز العضلى الهيكلى للطفل قد تصبح أفضل أو أسوأ مع نمو الطفل، هذه الالتهابات عادة ما تسببها البكتيريا، والمكورات العنقودية الذهبية، ويمكن لهذه البكتيريا أن تدخل جسمك بطرق مختلفة وتدور في مجرى الدم حتى تصل إلى أنسجة العظام أو المفاصل.

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يعد التهاب المفاصل المعدي أحد الإصابات الشائعة التي تصيب مفاصل الطفل، تصل العدوى عادة إلى المفاصل عبر مجرى الدم، وتسبب الاحمرار والحرارة والألم في مفصل واحد، ويرتبط بانخفاض القدرة على تحريك المفصل، وتحتاج الحالة إلى عناية طبية فورية، ويتم تشخيص الحالة من خلال الموجات فوق الصوتية، ويتم علاجها باستخدام شفط إبرة للمفصل المصاب، واستخدام المضادات الحيوية عن طريق الوريد أو الفم.

العدوى البكتيرية تصيب العظام وخاصة العظام الطويلة فى الذراعين والساقين، ومن الشائع علاجه باستخدام الوريد أو الفم بالمضادات الحيوية، وهى حالة نادرة ولكنها خطيرة.

هو نوع من التهاب المفاصل تكون بدايته حادة، ويمكن أن تؤثر الحالة على أى مفصل وتكون ثابتة أو متكررة، ويؤدى إلى تورم المفاصل.

الأطفال الذين يعانون من مشاكل في المفاصل والعظام تظهر عندهم الأعراض التالية: حمى وتورم، ألم أثناء الحركة فى المنطقة المصابة.

أدوية المضادات الحيوية للمساعدة في علاج الألم والتورم فى الحالات الشديدة، يمكن للجراحة أن تساعد فى تنظيف المناطق المصابة داخل وحول العظام.