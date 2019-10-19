شكرا لقرائتكم خبر عن "نوموفوبيا" رهاب العصر بسبب الخوف من فقدان الموبايل..اعرف اعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعرالكثيرين بقلق شديد واضطراب عندما يفكرون فى إطفاء هاتفهم المحمول أو البقاء لمدة ساعات فقط بدون خدمة انترنت على الموبايل أو الشعور بالخوف من فقدان الهاتف فى أى لحظة كل هذه المشاعر تعبر عن اضطراب نفسي واحد من أنواع الفوبيا تسمى " nomophobia".

ووفقا لموقع " healthline"فعندما يواجه الشخص مشكلة في إخماد هاتفه المحمول أو الشعور بالقلق عندما يعلم أنه ستفقد الخدمة لبضع ساعات فهذا يعد أحد أنواع الرهاب، أو خوف شديد من عدم وجود الهاتف المحمول أو عدم القدرة على استخدامه.

لكن رهاب nomophobia والذى يعنى الخوف من عدم وجود الهاتف المحمول مما يؤثر على الحياة اليومية، نتائج دراسات متعددة تشير إلى أن هذا الخوف أصبح أكثر انتشارًا.

الرهاب نوع من القلق يثير استجابة كبيرة للخوف عندما يفكر الشخص في ما يخشاه، وغالبًا ما تسبب أعراضًا عاطفية وجسدية .

الأعراض المحتملة من NOMOPHOBIAتشمل الأعراض العاطفية:

القلق أو الخوف أو الذعر عندما يفكر الشخص في عدم وجود هاتفه المحمول أو عدم القدرة على استخدامه.

القلق والإثارة إذا اضطر الشخص إلى إيقاف هاتفه أو علم أنه لن يتمكن من استخدامه لفترة من الوقت.

حالة من الذعر أو القلق إذا لم يتمكن من العثورعلى هاتفه لفترة وجيزة.

تهيج أو توتر أو قلق عندما لا يتمكن من التحقق من هاتفه.

الأعراض الجسدية تشمل:

ضيق في الصدر.

صعوبة في التنفس بشكل طبيعي.

رعشة .

زيادة التعرق.

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الشعور بالإغماء أو الدوار أو الارتباك.

ضربات قلب سريعة.

ما هى أسباب الإصابة بـ Nomophobia:

يعتبر Nomophobia رهاب العصر الحديث ، ينبع على الأرجح من الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والقلق بشأن ما قد يحدث إذا لم يتمكن الشخص فجأة من الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

لا يعني استخدام الهاتف المحمول بشكل متكررأوالقلق بشأن عدم وجود هاتفك أن لديك رهاب، لكن من الجيد التحدث إلى شخص ما إذا كنت قد عانيت من أعراض المرض لمدة ستة أشهر أو أكثر، خاصةً إذا كانت هذه الأعراض:

متكررة وتستمر طوال يومك.

يضر عملك أو العلاقات.

تجعل من الصعب الحصول على قسط كاف من النوم.

تسبب مشاكل في الأنشطة اليومية الخاصة بك.

يكون لها تأثير سلبي على صحة أو نوعية الحياة.