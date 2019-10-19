مسافرة ترتدي كيلوغرامين من ملابسها لتتجنب دفع رسوم إضافية خلال رحلتها

لندن ـ كاتيا حداد
لم تكن المسافرة الشابة جل رودريغيز تتوقع أن تجذب صورتها التي وضعتها على صفحتها في "فيسبوك"، انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كانت توثق كيف استطاعت أن تتجنب دفع رسوم الأمتعة خلال رحلتها من الفلبين، فارتدت ملابس يقدر وزنها بكيلوغرامين.
فبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لاقت صورة المسافرة التي ظهرت فيها وهي ترتدي ما يزيد عن 10 قطع من الملابس، أكثر من 33 ألف علامة إعجاب، واجتذبت ألف تعليق، وتمت مشاركتها 20 ألف مرة لغرابتها.
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ونقلت «ديلي ميل» عن المسافرة قولها إنها نشرت الصورة في 2 أكتوبر (تشرين الأول) عندما ارتدت تلك الملابس التي كانت تمثل وزناً زائداً عن المسموح بنقله في رحلتها الجوية من الفلبين، وهو 7 كيلوغرامات، ومن ثم كان عليها دفع رسوم إضافية، بحسب موظفي شركة الطيران، ولكنها رفضت ذلك ولجأت إلى هذا الحل المبتكر. وأضافت أن الملابس التي ارتدتها كانت تزن كيلوغرامين ونصف كيلوغرام، وتمثل الوزن الزائد، وذكرت أنها شعرت بحرارة شديدة بعدها، وأنها لو كانت تعلم أن الصورة ستنتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل، لظهرت فيها بشكل أفضل.
وتعددت التعليقات على الصورة، فالبعض قال إنهم فعلوا مثل المسافرة الشابة، وآخرون ذكروا أنهم اضطروا للتخلي عن ملابسهم، وكذلك لاقت الفكرة إشادة من البعض الآخر.
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