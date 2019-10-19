مُهمَّة فضائية نسائية تاريخية ودونالد ترامب يُعلِّق على الحدث

صنعت رائدتا الفضاء الأميركيتان، كريستينا كوتش، وجيسيكا مير، التاريخ، الجمعة، عندما خرجتا من محطة الفضاء الدولية في أول سير في الفضاء نسائي بالكامل، بينما علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الحدث التاريخي.

وتحقق الحدث، الذي طال انتظاره لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، خلال مهمة روتينية نسبيا لاستبدال بطاريات معطلة على السطح الخارجي للمحطة.

وأعلنت "ناسا" في مقطع مصور مباشر للعملية، أن كوتش ومير خرجتا بالملابس البيضاء من المحطة الواقعة على ارتفاع 408 كيلومترات فوق الأرض إلى الفضاء الخارجي في الساعة 7:38 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:38 بتوقيت غرينتش) لاستبدال وحدة طاقة معطوبة مصممة للمساعدة في تكييف الطاقة المخزنة من الألواح الشمسية للمحطة.

واستمرت العملية نحو 5 ساعات وتأتي بعد محاولة أولى لأول سير نسائي بالكامل في الفضاء في مارس، وألغيت المحاولة بسبب عدم تهيئة بدلة الفضاء لواحدة من الرائدات.

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وهنأ الرئيس الأميركي المرأتين في مكالمة بالفيديو ظهر الجمعة وشكرهما على شجاعتهما، وقال لهما من غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض بحضور نائبه مايك بنس وابنته ومستشارته إيفانكا ترامب ومدير ناسا جيم بريدنشتاين: "هذا حدث تاريخي حقا".

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