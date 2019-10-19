شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور رامى العنانى يكشف للفنانة انتصار أنها تحتاج لنحت الوجه لكى تبدو أصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن الفنانة انتصار تتمتع بقدر من الجرأة حتى فى اختيار أدوارها، فلم تخجل أن تجسد دور الأم للفنانة نيللى كريم رغم تقارب أعمارهما، لكن هل تخاف الفنانة انتصار من النظر إلى المرآة؟ هل تخشى أن تتابع علامات تطور العمر؟ وهل لديها الجرأة فى إعلان عمرها؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال حديثها مع الدكتور رامى العنانى، الملقب بـ"طبيب المشاهير"، استشارى جراحة التجميل، وأحد أهم جراحى التجميل فى مصر والعالم العربى والمدرب الوحيد للنحت الأيونى فى الوطن العربى وأفريقيا، ضمن برنامج عقارب الساعة الذى تم تقديمه على قناة النهار ويقدمه كل من الدكتور رامى العنانى والإعلامية دعاء صلاح.

وفى جو من الفكاهة وبسؤال الدكتور رامى العنانى للفنانة انتصار عن عمرها الحقيقى وقدرتها على إعلانه لجمهورها، أكدت أنها تتابع جيداً حساب العديد من النجوم العالميين على مواقع التواصل الاجتماعى، وتتفاجئ أنهم يعلنون أعمارهم بكل شجاعة دون خوف أو خجل، وأعلنت أن عمرها 44 سنة، وعرض لها الدكتور رامى العنانى على الشاشة ما تحتاجه من تجميل لكى تعود بالعمر 10 سنوات للخلف.



خطوات تجميلية اوصى بها الدكتور رامي العناني للفنانة انتصار

وأكد الدكتور رامى العنانى لها أنها تحتاج لنحت الوجه خاصة فى منطقة الرقبة لكى تبدو فى عمر أصغر بكثير من عمرها، وأثنى على مواطن جمال وجهها وأن حجم أنفها يتناسب كثيراً مع وجهها، بالإضافة إلى أنها لديها نغازتين أحداهما تبدو بوضوح والثانية تحتاج بعض الإجراءات التجميلية لإبرازها بشكل أكبر.

وعندما عرض عليها صورتها بعد 30 عاما والخطوط والتجاعيد التى ظهرت على وجهها لم تتفاجئ كثيراً، مؤكدة أنها قدمت دور الأم للفنانة نيللى كريم فى مسلسل "ذات" وكان عمرها 80 عاما، لكن صورتها التى عرضها لها الدكتور رامى العنانى كانت صورة تحت مقاييس علمية وليست مجرد مكياج، فاختلفت كثيرا عن شكلها فى المسلسل وقالت إنها تشبه جدتها للأم.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب التجميل وتنسيق القوام وشد الجلد يمكنك الاطلاع على صفحة مستشفى الدكتور رامي العناني عبر "فيس بوك":

www.facebook.com/DrRamyAlanany

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عنوان مركز الدكتور رامي العناني (سيمويا):

6 أبراج الشركة السعودية - شارع النزهة - أمام دار الدفاع الجوي - مصر الجديدة





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