شكرا لقرائتكم خبر عن متى تصبح الأشعة السينية خطرا على صحة الحامل والجنين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة الحمل من الأوقات التى تحتاج رعاية خاصة والوضع فى الاعتبارعدة محاذير يجب تجنبها حتى تمر هذه الفترة بسلام لضمان صحة الأم والجنين، وقد تمر المرأه الحامل بحالات مرضية تتطلب إجراء عدة فحوصات للتشخيص أهمها الأشعة السينية لكن هل هذه الأشعه أمنة على صحه الجنين من عدمه هو ما يجب معرفته قبل إتخاذ هذه الخطوة.

ووفقا لموقع " mayoclinic" إن احتمالية حدوث ضررعلى الجنين بسبب إحداث فحص الأشعة السينية ضئيل جدا، حيث تفوق فوائد المعلومات التشخيصية من الأشعة السينية الخطورة المحتملة على الجنين.

ولكن يجب أن تحذر المرأة الحامل من عدد المرات التى تجرى فيها الأشعة السينية فإذا خضعتِ لعدد كبيرمن صور الأشعة السينية للبطن على مدار فترة قصيرة قبل أن تعلم أنهاِ حامل، فقد يتأثر الجنين.

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أغلب فحوصات الأشعة السينية بما في ذلك فحوصات الذراعين أو الساقين أو الرأس أو الأسنان أو الصدرلن تعرض منطقة الحمل والأعضاء التناسلية إلى الإشعاع، كما يمكن ارتداء ملابس واقية لحجب أي أشعة متناثرة.

أما الأشعة السينية للبطن، والتي يتم فيها تعريض البطن والجنين أيضًا إلى الأشعة السينية المباشرة، قد تحمل خطورة حدوث ضررعلى الجنين وفقا لعمر الحمل، على العمرالحمل وكمية التعرض للإشعاع. حيث سيؤدي التعرض لجرعات عالية للغاية من الإشعاع في الفترات الأولى من حدوث الحمل عادةً إما إلى إجهاض أولا يؤثرعلى الجنين.

ويزيد التعرض لجرعات عالية من الإشعاع فيما بين الأسبوع الثاني والأسبوع الثامن من الحمل لخطورة تتمثل في ضعف نمو الجنين أوالإصابة بعيوب خلقية، في حين أن التعرض للإشعاع بعد الأسبوع الثامن يزيد من خطورة إصابة الجنين باضطرابات صعوبات التعلم وإعاقة ذهنية