شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحسن ألم المفاصل وتعالج تورمها ..في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب المفاصل من أكثر الأمراض الشائعة حول العالم، ويسبب أعراض مثل: الألم والتورم والتيبس في المفاصل وهذا يمكن أن يقلل من نطاق الحركة، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب المفاصل ١٩ أكتوبر من كل عام نتعرف على الأطعمة التى تساعد فى علاج هذا المرض وتقلل الشعور بالآلام بحسب موقع food NDTV.

أطعمة تعالج التهاب المفاصل وتخفف أعراضه１- الثوم

الثوم مضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب والسيطرة على الآلام التي تسببها التهاب المفاصل.

أظهرت الدراسات أيضًا أن الثوم يمكن أن يعزز أداء بعض الخلايا المناعية ويحسن مناعة الجسم وهو ما يقلل من شدة أعراض التهاب المفاصل.

２- البروكلي

يحتوي البروكلي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات ويقلل من أعراض التهاب المفاصل.

الكبريتافان مركب موجود في البروكلي يمكنه منع تكوين الخلية التي تشارك في تطوير التهاب المفاصل الروماتويدي. التهاب المفاصل الروماتويدي .

３- الأسماك الدهنية

يعد السمك الدهني مصدراً غنياً لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، وهو مفيد لصحة عظامك، سمك السلمون والماكريل والتونة والسردين هي أسماك دهنية يمكنك تناولها بانتظام للتخلص من أعراض التهاب المفاصل، الأسماك الدهنية يمكن أن تقلل من الالتهابات في الجسم.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب عليك تضمين حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية للحد من أعراض التهاب المفاصل وجني فوائدها المضادة للالتهابات.

Advertisements

４- السبانخ

من الخضروات الورقية الخضراء وهى مصدر غني بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والعديد من المغذيات الدقيقة الأخرى المهمة لصحتك بشكل عام.

تحتوي السبانخ على كيمبفيرول - أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقلل من تأثيرات العوامل الالتهابية المرتبطة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

５- زيت الزيتون

زيت الزيتون مضاد للالتهابات في الطبيعة ويمكن أن يكون مفيدًا في الحد من أعراض التهاب المفاصل. يمكنك استخدام زيت الزيتون كزيت للطهي وعلى السلطات .

أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن الزيتون البكر الممتاز يمكن أن يقلل التورم في المفاصل، ويبطئ تدمير الغضاريف ويقلل الالتهاب.

６- الزنجبيل

الزنجبيل مضاد للالتهابات يمكن أن يقلل من آلام المفاصل.