ماذا يحدث لجسم الحامل خلال الشهر الأول؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - أنت مقدمة على تجربة كبرى في حياتك، ترغبين في إنجاب طفل وأسئلة كثيرة تشغل بالك عن نمو الطفل ومهاراته وكيف تتطور أعضاؤه خلال أشهر الحمل، ولكن هل فكرت في التغيرات التي تحدث داخل جسمك، وما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها لسلامتك، وما الأمور الواجب الابتعاد عنها...عن هذا الجانب الخفي والاحتياطات اللازمة يحدثك الدكتور «بهاء حماد استشاري» طب النساء والتوليد.

علامات الحمل المبكرة

علامات الإباضة تظهر في انتفاخ الثديين، غزارة السائل المهبلي، الذي يشكل البيئة المثلى لاستقبال الحيوانات المنوية، ويمكن أن تشعر المرأة بألم خفيف في موضع أحد المبيضين، مع إمكانية ظهور قليل من الدم.

بعد أسبوعين من تخلف الحيض عن موعده الدوري، ستلاحظين زيادة في حجم الثديين، منتفخين ومؤلمين بعض الشيء، تشعرين بوخز في الحلمتين، لا سيما وسط الهالة المحيطة بهما، مع زيادة طفيفة طرأت على حجم الرحم.

تخثر إفرازات عنق الرحم بفعل هرمونات الحمل والتي تسد عنق الرحم سداً محكماً، مع توعكات ومضايقات بسيطة بسبب زيادة الهرمونات في الجسم، وهي حالة تحس بها معظم النساء.

فيما أنت واثقة من رغبتك وسعادتك بالحصول على طفل، إذ بك تشعرين باكتئاب لا تجدين له تفسيراً منطقياً. لا تكترثي، فهو مفعول الهرمونات، وجسمك سيتكيف بهدوء مع الحالة الجديدة.

سينتابك غثيان متكرر أو تقيؤ خاصة عند النهوض من النوم صباحاً، مع فقد للشهية وعسر هضم وتعانين من الأرق والإرهاق واضطراب النوم ليلاً، ورغبة شديدة في النوم نهاراً وفقد للمرح والبشاشة.

تشعرين بمغص أسفل البطن ناجم عن زيادة حجم الرحم وضغطه على الأربطة، لا تقلقي، إنه علامة على أن طفلك يستقر في مكانه الطبيعي.

آخر الأسبوع الثاني لانقطاع الحيض يحدث إباضة، تلقيح، اندماج بويضة واحدة مع حيوان منوي واحد، قومي بإجراء اختبار الحمل في البيت.

عوارض الأسابيع الأولى من الحمل

الأسبوع الأول من الحمل

الأسبوع الثالث على انقطاع الحيض، هو الأسبوع الأول من الحمل، عمر الحمل من 2 إلى 7 أيام، تصبح بطانة الرحم مستعدة لاستقبال البويضة الملقحة، وذلك بفضل البروجسترون الذي ينتجه الجسيم الأصفر، حجم الرحم يعادل حجم حبة التين.

Advertisements

الأسبوع الثاني من الحمل

الأسبوع الرابع على انقطاع الحيض، وهو الأسبوع الثاني من الحمل، يفرز الغلاف الخارجي للبويضة مادة hcg التي تحافظ على نشاط وحيوية الجسيم الأصفر.

الأسبوع الثالث من الحمل

في الأسبوع الثالث من الحمل، غياب الحيض، وإذا شعرت بألم جانبي مستديم في أسفل البطن، عليك مراجعة الطبيب فوراً، ربما يكون حملك قد حدث خارج الرحم، وإن كنت مدخنة، فتخلي فوراً عن التدخين أو تناول الكحول، ولا مانع من معاودة اختبار الحمل في البيت.

الأسبوع الرابع من الحمل

الهالة المحيطة بالحلمة هي الآن أكثر اتساعاً وقتامة، وتظهر فيها غدد صغيرة ناتئة، حرارة جسمك الصباحية تتعدى 37 درجة مئوية، انتفاخ الثديين، مع شعور بالغثيان والحاجة المتكررة للتبول...عليك بتحديد موعد مع الطبيب النسائي أو الطبيبة وناقشي معه/معها أين ستلدين طفلك واحجزي له مكاناً في دار الحضانة.