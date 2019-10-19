ما تأثير تناول الحامل للمأكولات البحرية على دماغ الطفل؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - نشر باحثون إسبان من معهد برشلونة للصحة العالمية Global Health Institute Barcelona دراسة علمية تؤكد على الدور الإيجابي الذي تلعبه المأكولات البحرية، التي تتناولها المرأة الحامل في تحسين قدرة الطفل على الانتباه عندما يكبر. المأكولات البحرية وتأثيرها على الحمل: شملت الدراسة 1640 امرأة حاملاً في شهورها الأولى، وجرت متابعة لنوعية الغذاء الذي يتناوله عدد من هؤلاء النسوة، والذي كان غنياً بالمأكولات البحرية المتنوعة والأسماك الدهنية وقليلة الدهون وسمك التونة المعلب والمحار، ثم تابعت هذه الدراسة المواليد إلى أن وصلوا إلى سن الخامسة، ثم أجريت لهم اختبارات علمية خاصة لقياس مهارات الانتباه لديهم، وقد أظهر هؤلاء الأطفال معدلات أعلى في الانتباه قياساً بالأطفال الذين ولدتهم أمهات لم يحتوِ غذاؤهن على القدر الكافي من المأكولات البحرية أثناء الشهور الثلاث من الحمل، كما سجل أطفال النساء اللائي تناولن الأسماك الدهنية درجات أعلى من الانتباه مقارنة بأطفال النساء اللائي تناولن سمك التونا المعلب والمحار فقط. وقد عزا الباحثون هذه النتائج الجيدة إلى العناصر الغذائية التي تحويها هذه المأكولات، وأثرها الكبير على نمو دماغ الطفل وتدعيم نمو الأعصاب لدى الجنين؛ مما قد يساعد في الوقاية من الإصابة باضطراب فرط الحركة، ومرض قلة الانتباه وهي من الأمراض الشائعة لدى نسبة كبيرة من الأطفال في سن المدرسة.

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