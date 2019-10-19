صحة ورشاقة

الباذنجان واللحوم الدهنية أبرز الأطعمة التي تسبب التهاب المفاصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التغذية السليمة الصحية هي التي تجلب الصحة الجيدة للشخص، ونجد أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة السريعة والمعلبة بكثرة هم الأكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض، كما أن هناك نوعيات معينة من الطعام تزيد من فرص إصابة الشخص بالأمراض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، حيث أوضح التقرير المنشورعبر موقع "healthline" أن هناك بعض الأطعمة التي تزيد من فرص الإصابة بمرض التهاب المفاصل.

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وبعد البحث عن هذا الأمر أتضح بالفعل أن الإكثار من تناول اللحوم الدهنية تزيد فرص تراكم الدهون علي المفاصل وهذا الأمر يتسبب في الإصابة بالتهاب المفاصل، وأيضا زيادة الوزن ومشاكل في القلب.

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أوضح التقرير أن هناك بعض الأطعمة يتعين تجنب تناولها في حالة الإصابة بالتهاب المفاصل، ومنها الطماطم والبطاطس والباذنجان، وهذا الأمر يرجع لاحتوائهم علي مادة "سولانين" التي تزيد من الشعور بالأعراض.

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السم الأبيض - المتمثل في الدقيق والسكر - الموجود في الحلويات والمشروبات الغازية من الأمور التي تسبب الإصابة بالتهاب المفاصل، وأيضا أمراض القلب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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