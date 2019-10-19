تعاون إماراتي سعودي في مجال الرعاية الصحية

شهد ديوان وزارة الصحة الإماراتية بدبي لقاء جمع بين مسؤولين إماراتيين وسعوديين لتعزيز علاقات التعاون التي تربط البلدين في مجال خدمات الرعاية الصحية، لا سيما الصناعات الدوائية وآليات تحديث السياسات والتشريعات لمواكبة آخر المستجدات العالمية.

واستعرض الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في الإمارات، مع الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، سبل تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتوسيع نطاق التنسيق في مجال السياسات والتشريعات الصحية.

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وأعرب الدكتور أمين الأميري، خلال اللقاء، عن الاعتزاز بالتعاون المستمر بين البلدين في المجال الصحي وبالدور الإيجابي الذي تقوم به الوزارة والهيئة، مشيرا إلى فرص الارتقاء بأوجه تعاون متعددة للاستفادة من قدرات وخبرات الجانبين في تقديم أفضل الخدمات الصحية.

ولفت إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة في تنمية وتطوير الصناعات الدوائية وإيجاد بيئة تنافسية لاستقطاب الشركات الدوائية العالمية وتشجيع الأبحاث الطبية التي تدعم الصناعات الدوائية لتكون الإمارات أكثر الدول جذباً للصناعات الدوائية المبتكرة والحيوية نظراً لما تمتلكه من بنى تحتية وإمكانيات بشرية، حيث حقق قطاع الرعاية الصحية نمواً مطرداً كمياً ونوعياً.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام الجضعي عن سعادته بتطور العلاقات الثنائية بين الجانبين وبالمستوى المتميز للمنظومة الصحية والبيئة التشريعية المرنة والبنية التحتية للمنشآت الصحية وتنظيم المؤتمرات والمعارض الطبية العالمية في دولة الإمارات.

وشدد على حرص الهيئة على تعزيز فرص التعاون والاستثمار مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مجال المستحضرات الدوائية.