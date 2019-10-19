شكرا لقرائتكم خبر عن كهنة تايلاند يخضعون لنظام غذائى لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب لجنة الصحة فى تايلاند أن نحو نصف عدد الكهنة البالغ 349 ألف كاهن فى المعابد البوذية يعانون من زيادة فى الوزن ويحتاجو لنظام غذائى لانقاذ الوزن.





وأوضحت الإحصائيات أن 48 في المئة من الكهنة يعانون من السمنة مقابل نسبة 39 فى المئة من الرجال العاديين فى البلاد. مشيرة إلى أن هذا الأمر يرجع إلى حد بعيد لعاداتهم الغذائية اليومية حيث يعجز هولاء الكهنة عن التحكم في نظامهم الغذائي خاصة بسبب الهبات التى يحصلون عليها فى الصباح والتى تكون غنية بالسعرات الحرارية خاصة مع رغبة الاتباع فى تقديم شئ عالى القيمة والمذاق.



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وعلى هذا الأساس، وضعت لجنة الصحة نظاما غذائيا صارما يمنع الكهنة من تناول أى طعام بعد الساعة الثانية عشرة ليلا ، وأن يتناولوا وجبة أو وجبتين فقط بين الساعة السادسة صباح وفترة الظهيرة.



ووصف البروفيسور جانجيت انجاتافانيش الطبيب وخبير التغذية الذى درس صحة كهنة تايلاند على مدى ثمانية أيام الوضع بأنه اشبه بقنبلة موقوتة وقال إنه عند النظر فى معدل السمنة بين الكهنة فإن الوضع يبدو خطيرا.



واضاف أن الكهنة يعانون نتيجة لذلك من العديد من الامراض مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم ومشاكل فى العيون وغيرها من الأمراض مما يؤكد ضرورة الالتزام بالنظام الغذائى.