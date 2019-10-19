شكرا لقرائتكم خبر عن ٥ نصائح لمرضى السكر من النوع الثانى لمنع مشاكل الفم وعدوى اللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كونك مريض سكري ، يعنى انك تكون معتادًا على العيش مع مرض السكري ، أي منع نفسك من تناول السكريات والدهون والدهون وتبني نظام غذائي صحي بدون سكر.

إذا كنت متأكدًا دائمًا من أن هذا المرض قد يضر عينيك وقلبك وأعصابك وكليتك ، فيجب عليك أن تتوقف قليلاً ، وتحوّل انتباهك إلى فمك ايضا.

وفقا لتقرير موقع "diabetes" يتمتع مرض السكري بقدرة كبيرة على نظافة الفم من أجل منع المرض من أن يسبب مشاكل في اللثة أو عدوى، وذلك لأن الأشخاص المصابين بداء السكري لديهم خطر أعلى من المعتاد للإصابة بأمراض اللثة ، وذلك بفضل المستوى العالي من الجلوكوز.

فيما يلي بعض الممارسات البسيطة التي تحتاج إلى وضعها في الاعتبار والتي من شأنها بالتأكيد أن تساعد وتحمي من تطور مضاعفات صحة الفم للشخص المصاب بالسكري.



السيطرة على مستويات السكر السيطرة على مستويات السكر

فحص مستوى السكر في الدم ومحاولة الحفاظ على مستوى ثابت من خلال تناول نظام غذائي متوازن يمنع كثيرا من مشاكل الأسنان، فبمجرد السيطرة على السكريات في الجسم ، فأنت أقل عرضة للسقوط فريسة لأمراض الأسنان مثل التهاب او عدوى اللثة.

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فرش أسنانك مرتين في اليوم فرش أسنانك مرتين في اليوم

تنظيف أسنانك بالفرشاة في الصباح أثناء الخروج إلى السرير وبعد كل وجبة تتناولها، قم بتنظيف أسنانك بالفرشاة باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد ، والذي لن يهيج اللثة أبدًا، حيث يساعد تنظيف أسنانك بانتظام في إزالة جزيئات الطعام عالقة، وبالتالي منع تسوس الأسنان.



لا مزيد من الأطعمة السامة المصنعة والمقلية لا مزيد من الأطعمة السامة المصنعة والمقلية

سيتم التحكم في مستويات السكر في دمك فقط إذا كنت تبتعج عن الأطعمة السكرية وغيرها من السموم الغذائية مثل الأطعمة المصنعة والمغلفة والمقلية.



زيارات الطبيب لإجراء الفحوصات الدورية زيارات الطبيب لإجراء الفحوصات الدورية

يجب زيارة الطبيب بصفة دورية لإجراء عمليات تنظيف وإجراء الفحوصات الاحترافية، وسوف يساعد هذا على إدارة مرض السكري الخاص بك مع العناية بالأسنان .



الامتناع عن التدخين الامتناع عن التدخين

يؤدي التدخين إلى زيادة خطر مضاعفات مرض السكر الخطيرة ، بما في ذلك أمراض اللثة.