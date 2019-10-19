شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. اعرف أعراض الزهايمر المبكر فى مرحلة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن مرض الزهايمر لا يصيب كبار السن فقط ولكنه أيضاً يصيب الشباب فى وقت مبكر، وهو يختلف عن النسيان العادى، حيث إنه يؤثر على الذاكرة والتفكير بما يضر بحياة الشخص الطبيعية، وفقاً لموقع " hopkinsmedicine"، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على مرض الزهايمر المبكر. ما هو الزهايمر المبكر؟ -يصيب الأشخاص الأصغر سناً فى الثلاثينيات أو الأربعينيات. ـ نفس زهايمر كبار السن لكن الأعراض تبدأ مبكراً. أسباب الزهايمر المبكر ـ الوراثة من أحد أفراد العائل. أعراض الزهايمر المبكر ـ نسيان الأشياء المهمة خاصة الأحدث. ـ طلب نفس المعلومات مرارًا وتكراراً. ـ صعوبة حل المشاكل الأساسية. ـ عدم معرفة التاريخ أو الوقت من السنة. ـ عدم معرفة من أين أنت وكيف وصلت هناك. Advertisements -مشاكل فى الرؤية. -نسيان الكلمات أو عدم القدرة على التعبير جيداً. ـ نسيان أماكن الأشياء. ـ سوء الحكم والتقدير. ـ الانسحاب من العمل والمواقف الاجتماعية. ـ تغيرات المزاج والشخصية. الأعراض اللاحقة للزهايمر المبكر: ـ تقلبات مزاجية شديدة وتغييرات في السلوك. -زيادة الارتباك حول الوقت والمكان وأحداث الحياة. ـ الشكوك حول الأصدقاء أو العائلة. ـ مشكلة فى التحدث أو البلع أو المشى. ـ فقدان الذاكرة الشديد. علاج الزهايمر المبكر لا يوجد له علاج، لكن توجد علاجات لإبطاء تقدم المرض.

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