القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن تفشي مرض الإيبولا في الكونغو لا يزال يستدعي اهتماما عالميا، على الرغم من انخفاض حالات الإصابة بالمرض.
ولفتت المنظمة إلى نقص الأموال اللازمة للوقاية من العدوى في الدول المجاورة، وقالت إنه سيكون من المبكر للغاية رفع حالة التأهب.
ويبلغ عدد الحالات الجديدة أسبوعيا الآن 15 حالة في الكونغو، وهو ما يقل عن 120 حالة في أبريل/نيسان، ومنذ اندلاع الحمى النزفية التي بدأت 2018 أصيب أكثر من 3200 شخص، توفي منهم أكثر من 2100 شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية ترفض إلغاء حالة التأهب للإيبولا في الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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