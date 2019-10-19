الإفراط في تناول مضادات الاكتئاب يؤدى إلى الإصابة بمتلازمة السيرتونين

لندن ـ كاتيا حداد
السيروتونين هو ناقل عصبي تنتجه خلايا متخصصة في الدماغ والحبل الشوكي والأمعاء، ويساعد على تنظيم المزاج والسلوك والذاكرة والنوم والهضم والشهية وتدفق الدم ودرجة حرارة الجسم.
عند حدوث أى اضطراب فى مستوياته بالجسم يلجأ الكثيرون لتناول أدوية تحتوى على السيروتونين وأى افراط فى تناولها يؤدى إلى الإصابة بمتلازمة السيروتونين، إذا لم يتلق أي شخص يعاني من متلازمة السيروتونين العلاج ، فقد تؤدي هذه الحالة إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة في بعض الأحيان، وفقا لموقع " medicalnewstoday".
وتشمل المضاعفات الخطيرة لمتلازمة السيرتونين:
النوبات .
فشل كلوي .
توقف التنفس .
فقدان الأنسجة العضلية .
ما هي متلازمة السيروتونين؟
تشير متلازمة السيروتونين إلى مجموعة من الأعراض التي تحدث عندما يتراكم الكثير من السيروتونين في الجسم، ولا يعرف الأطباء مدى انتشار مرض السيروتونين وحدوثه لأن الحالة تسبب مجموعة واسعة من الأعراض غير المحددة. هذا يجعل من الصعب تشخيص.
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وتشير الدلائل الحديثة إلى أن معدل الإصابة بمتلازمة السيروتونين يتزايد إلى جانب الاستخدام المتزايد لمضادات الاكتئاب .
تبدأ أعراض متلازمة السيروتونين عادة من 1-6 ساعات بعد تناول الدواء وتقريباً دائمًا خلال 24 ساعة، تشمل أعراض متلازمة السيروتونين ما يلي:
اتساع حدقة العين .
فم جاف .
الأرق والقلق.
ارتباك وهلوسة.
التعرق المفرط .
التغيرات في ضغط الدم.
نبضات سريعة أو عدم انتظام دقات القلب .
غثيان وقيء واسهال.
تشنجات العضلات .
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