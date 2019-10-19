شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لمساعدة الأطفال على النوم الصحى.. منها روتين ثابت قبل الذهاب للسرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقت النوم من أكثر الأوقات التى يحدث خلالها صراع بين الأمهات وأطفالهن، حيث لا يحب معظم الأطفال النوم فى وقت مبكر، لذا يجب تهيئة بيئة ملائمة للنوم أو روتين قبل النوم يبدأ من سن مبكرة، لأن النوم الجيد يؤثر على صحة الطفل بشكل كبير، فى هذا التقرير نتعرف على 4 طرق لمساعدة الأطفال على النوم بشكل أفضل، وفقاً لموقع "minutesformom".

4 خطوات لمساعدة الأطفال على النوم1-الوقت المناسب للنوم

أحد الأشياء الهامة للحصول على النوم الصحى هى اختيار التوقيت المناسب لنوم طفلك، فمن الصعب أن تضع طفلك المتعب طوال اليوم للنوم مباشرة بدون أن تضع له روتين يساعد على الاسترخاء والهدوء، من خلال اختيار توقيت ثابت ينام فيه يومياً مبكراً.

يمكن أن يساعدك روتين وقت النوم على ضمان أن تبدأ في وضع طفلك في الفراش مبكراً بدرجة كافية، من خلال الاستحمام بالماء الدافئ والتحدث أو قراءة بعض الكتب قبل النوم.

2- اختر ستائر ثقيلة لغرفة نوم طفلك

خلال النهار، قد تبدو نوافذ غرفة النوم الكبيرة رائعة، حيث إنها تضيء المساحة وتشجع أطفالك على قضاء بعض الوقت في اللعب بشكل مستقل في غرفهم وتقليل الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية، ولكن في الليل هذه النوافذ تؤثر على نوم الطفل.

قم بإعداد غرفة نوم طفلك لتساعده على النوم باستخدام الستائر الثقيلة لحجب الضوء والصوت الخارجيين.

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اختر إضاءة ليلية بسيطة، مثل: المصابيح الحمراء، التى تعتبر أقل تحفيزًا للدماغ وتمنع طفلك من الاستيقاظ بشكل كامل أثناء الذهاب إلى الحمام، وتساعده على الاسترخاء في النوم بسرعة أكبر.

3- تدليك الطفل لمساعدته على نوم أفضل

يحتاج بعض الأطفال إلى مساعدة إضافية أثناء النوم، على سبيل المثال ، ترتبط حالات مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والتوحد على حد سواء باضطرابات النوم ، ويمكن لهؤلاء الأطفال أن يحتاجوا إلى القليل من المساعدة الإضافية لتهدئة وقت النوم.

إحدى الطرق المؤكدة لتهدئة الأطفال الذين يكافحون للنوم عن طريق منحهم التدليك، تأكد من استخدام ضغط عميق باليد من التدليك يمكن أن تساعد في قمع الجهاز العصبي الودي وزيادة إنتاج السيروتونين الذى يساعد الطفل على النوم.

4-اسمح له باختيار ملابس النوم

مع تقدم الأطفال في السن، أحد الأسباب الرئيسية لعدم رغبتهم فى النوم هو قيام الأهالى بإجبارهم على النوم، لذا اسمح لهم باختيارات صغيرة مثل نوع البيجامات التي يرغبون في ارتدائها، أو الكتاب الذي يجب قراءته ، أو ما إذا كان يجب تنظيف أسنانهم أو وضع البيجامات أولاً.