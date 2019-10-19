شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات هتعرضك لسرطان الثدى ..اعرفيها فى شهر التوعية بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمرض السرطان وهو من الأمراض الخطيرة والشائعة بين النساء، ويقدم الخليج 365 بعض العوامل التى تزيد من خطر الأصابة بالمرض حسب ما ذكره موقع healthline وهى: 1:التقدم فى العمر يزيد من خطر الاصابة بسرطان الثدى بين النساء. 2:العوامل الوراثية تزيد من احتمالية الاصابة بسرطان الثدى، أى اصابة أحد أفراد العائلة بسرطان الثدى. 3:التعرض للإشعاع المستمر على منطقة الصدر قد ترفع فرص الاصابة بسرطان الثدى. 4:الوزن الزائد وتراكم الدهون فى الجسم يزيد من فرص الاصابة بسرطان الثدى. 5:الانجاب فى سن متأخر يرفع خطر الاصابة بسرطان الثدى بين السيدات. Advertisements 6:الافراط فى استخدام العلاجات الهرمونية تسبب اضطرابات وتسبب سرطان الثدى. 7:الافراط فى تناول المشروبات الكحولية تسبب سرطان الثدى. وهناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بسرطان الثدى ومنها: 1:ألم شديد فى الثدى. 2:احمرار الجلد وحكة فى الثدى. 3:وجود افرازات من الحلمة، قد تكون دموية. 4:تقشير الجلد حول الحلمة. 5:ظهور كتل تحت الذراعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاجات هتعرضك لسرطان الثدى ..اعرفيها فى شهر التوعية بالمرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.