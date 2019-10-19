شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على مشكلة الحمل خارج الرحم وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف مهبلي وألم في الظهر ونزول كميات كبير من الدم، هذه من علامات الحمل خارج الرحم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن هذا الأمر وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

تتعرض بعض النساء لمشكلة الحمل خارج الرحم، وهذا الأمر يحدث بعدما تنتقل البويضة المخصبة من قناة فالوب إلى خارج الرحم، وليس داخل الرحم، فيمكن أن تذهب إلى قناة فالوب أو عنق الرحم وليس المكان المخصص للحمل.



الحمل خارج الرحم

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للتعرض للحمل خارج الرحم، ومنها وجود مشكلة ما في قناة فالوب، وأيضا التدخين من الأمور التي تزيد هذا الأمر، والأدوية الخاصة بالخصوبة، والإصابة ببعض مشاكل في الجهاز التناسلي كالتهاب الحوض أو مشكلة في قناة فالوب، كما أن العامل الوراثي يلعب دور في هذا الأمر.

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وهناك العديد من الأعراض الخاصة بالحمل خارج الرحم التي يجب التعرف عليها، ومنها حدوث نزيف، ونزول إفرازات بنية، ألم شديد في الكتف والبطن والظهر.

وبعد اكتشاف أن هذه المرأة تعاني بالفعل من الحمل خارج الرحم، يبدأ الطبيب بالعلاج الذي يكمن التالي يكون دوائي لوقف تطور الحمل مع حقن لتنزيل هذا الحمل وهذا الأمر يتم تحت إشراف طبي.

وهناك نوع أخر من العلاج وهو التدخل الجراحي، الذي يتم بالمنظار ويجنبك هذا العلاج تطور الحمل، ولا تشعر المرأة بأي الم لأنها تكون تحت تأثير البنج.