شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الآثار الجانبية لحقن الستيرويد التى تخفف التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب المفاصل هو حالة منهكة تؤدي إلى تورم في المفاصل، وهى حالة تقدمية تجعل المفاصل صلبة ومؤلمة.

يعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الروماتويدي من أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا على الرغم من وجود بعض الأنواع النادرة أيضًا.

ففي هشاشة العظام تنهار الغضاريف ، وفي التهاب المفاصل الروماتويدي ، يبدأ الجهاز المناعي في مهاجمة المفاصل، وقد يستخدم العديد من الأطباء حقن الستيرويد لتوفير الراحة للمرضى الذين يعانون من هذه الحالة المؤلمة لكنه لا يستطيع علاج الأسباب الكامنة أو علاج المرض نفسه وكلم وفقا لتقرير موقع "Cleveland Clinic".



الآثار الجانبية لحقن الستيرويديمكن أن تقلل حقن الستيرويد الألم الناجم عن التهاب المفاصل ، لكنها لا تستطيع علاج الحالة، وعادة ما تعطى مباشرة إلى مفصل ملتهب مثل الركبتين أو الوركين. إنه حل قصير الأجل لآلامك. سيتجنب الطبيب إعطاء حقن الستيرويد إذا كان لديك أي عدوى أو كنت مصابًا بمرض السكري أو تعاني من الهيموفيليا . اشهر آثار جانبية لها ١. يمكن أن يسبب تلف الأنسجة

اخذ الكثير من حقن الستيرويد في نفس المكان يمكن أن تلحق الضرر بالنسيج داخل جسمك، ونعني بالكثيرين أكثر من ثلاثة في السنة. أيضا ، يمكن أن يسبب التمرين بعد الحقن تلف الأوتار. لذا حلول تجنب المجهود لمدة أسبوعين تقريبًا بعد حصولك على حقن الستيرويد.

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٢. يمكن أن يؤدي إلى تمزق وتر

على الرقم من أن لبحبن واحدة من أكثر العلاجات فاعلية فى تخفيف الألم نتيجة التهاب المفاصل، ولكن في بعض الأحيان ، قد يسبب الحساسية ويسبب نزيف موضعي.

قد يؤدي أيضًا إلى تمزق الأوتار إلى جانب التسبب في الإصابة، وفي بعض الأحيان ، قد تلاحظ تغير لون الجلد.













وفقا لدراسة ، قد تعاني النساء بعد انقطاع الطمث من فقدان كثافة العظام في الفخذ بعد الحصول على حقن الستيرويد لتخفيف آلام الظهر، ويوضح الباحثون أن فقدان كثافة العظام بعد ٦ أشهر كان أكبر بست مرات مقارنة بخسارة كثافة العظام النموذجية التي شوهدت خلال عام لدى امرأة ما بعد انقطاع الطمث ولم تحصل على حقن الستيرويد.