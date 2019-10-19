- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين العدوى والأمراض المعدية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب الإنسان بالأمراض عن طريق عده طرق فمنها ما هو معدي وجزء آخر تحدث الإصابة به نتيجة عدوى نتنقل من لدغ الحشرات او الاتصال المباشر مع الحيوانات، فمن المهم معرفة الفرق بين طرق الاصابة بالأمراض لتحديد نوع العلاج اللازم.
ووفقا لموقع " kidshealth" الأمراض المعدية السبب المباشر للإصابة بها الجراثيم المجهرية مثل البكتيريا أو الفيروسات التي تدخل الجسم وتسبب مشاكل بعض الأمراض المعدية وليس كلها تنتشر مباشرة من شخص لآخر ويقال إن الأمراض التي تنتشر من شخص لآخر معدية.
فيما تنتشر بعض الإصابات إلى الإنسان من حيوان أو حشرة، ولكنها ليست معدية من إنسان لآخر، يُعد مرض لايم مثالًا على ذلك لا يمكن الإصابة به من شخص أخر تتعامل معه انها تأتي من لدغة القراد المصابة.
وتنتشر الأمراض المعدية مثل الأنفلونزا أو الزكام أو التهاب الحلق من شخص لآخر بعدة طرق طريقة واحدة هي من خلال الاتصال الجسدي المباشر ، مثل لمس أو تقبيل شخص مصاب بالعدوى، طريقة أخرى هي عندما يسافر ميكروب معدي عبر الهواء بعد أن يعطس شخص ما أو يسعل.
في بعض الأحيان يصاب الأشخاص بأمراض معدية عن طريق لمس أو استخدام شيء لمسه أو استخدمه شخص مصاب مثل مشاركة الأدوات الشخصية أو أدوات المائدة.
يمكن تجنب الإصابة بالأمراض المعدية عن طريق غسل اليدين جيدًا والابتعاد عن المرضى، والتأكد من الحصول على جميع التطعيمات الروتينية.
كانت هذه تفاصيل خبر اعرف الفرق بين العدوى والأمراض المعدية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.