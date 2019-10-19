عوامل تزيد من خطر الإصابة بالشريان التاجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضيق الشريان التاجى واحد من الأمراض الشائعة التى يعانى منها الكثيرون والتى تؤثر على صحة القلب وتهدد الحياة بالخطر، ويسبب ذلك ألما شديدا فى الصدر وضيقا فى التنفس والتعرض للنوبة القلبية. وحسب ما ذكره موقع mayoclinicفإن هناك عوامل تزيد من خطر الاصابة بضيق الشريان التاجى، وهى: 1: التقدم فى العمر يزيد من خطر الإصابة بضيق الشريان التاجى وتلف الشرايين. 2:العوامل الوراثية، فإذا كان أحد الأبوين يعانى بضيق الشريان التاجى يؤثر ذلك على الأبناء. 3:التدخين، يعتبر المدخنون هم الأكثر عرضا لضيق الشريان التاجى ويؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية. 4:مرض الضغط المرتفع يتعرضون لمشاكل القلب والأوعية الدموية وضيق الشرايين. Advertisements 5:ارتفاع مستوى الكوليسترول فى الدم يسبب ضيق الشرايين ويؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية. 6:مرضى السكر، يتعرضون لمشاكل القلب وضيق الشرايين والجلطات المستمرة. 7:السمنة المفرطة وتراكم الدهون يسبب مشاكل القلب وضيق الشريان التاجى. 8:قلة النشاط البدنى وعدم ممارسة التمارين الرياضية يؤثر على صحة القلب والشريان التاجى. 9: اتباع نظام غذائى غير صحى يسبب ضيق الشريان التاجى.

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