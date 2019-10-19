معرفة أعراض سرطان الثدي بإختبار الليمون

جدول المحتوى

1- طريقة كشف اعراض سرطان الثدي بالليمون 2- سرطان الثدي بالأرقام 3- عوامل تسبب سرطان الثدي

من الممكن معرفة اعراض سرطان الثدي من خلال الفحص الذاتي المنزلي وعن طريق الفحوصات الطبية اللازمة. كذلك يمكن الاستعانة ببعض الاختبارات البسيطة ذات الصلة. ومنها اختبار الليمون الذي يساعد على معرفة اعراض سرطان الثدي بطريقة سهلة جداً.



من اجل مساعدة النساء على معرفة اعراض سرطان الثدي اقامت منظمة وورلد وايد براست كانسر عبر حسابها على فايسبوك حملة طريفة قارنت فيها الثدي لدى المرأة بحبات الليمون. والنتيجة اعادة النشر من قبل اكثر من 40 ألف متابع.

واستعانت المنظمة في الحملة باثنتي عشرة حبة ليمون لكل منها شكل يدل على عارض من اعراض المرض. وتمكنت من خلال هذا الاختبار من التمييز بين هذه الحالات المختلفة والتي تدل على الاصابة به.

• كتلة سميكة

تعني سماكة انسجة الثدي حدوث التهاب غير ظاهر وخطر ما يدل على سرطان يسمى السرطان الفصيصي.



• حفرة

تلاحظ بعض النساء وجود ما يشبه الحفرة على الثدي. وهذا قد يشير الى ان السرطان يصيب نسيج الثدي ويشده الى الداخل.



• تآكل الجلد

وهي حالة نادرة وتعني ان السرطان يسبب حدوث جروح في الجلد.



• الشعور بالحرارة او ظهور الاحمرار

فإذا تم الشعور بالحر عند ملامسة الصدر او في حال ملاحظة احمرار جزء منه، فهذا قد يكشف حدوث سرطان مرتبط بالالتهابات.



• سوائل بلون الدم او باللون البني

وهي تعني ان الصدر يعاني من مشكلة ما مثل وجود كيس يحتاج الى الفحص الفوري.



• الكتل

تعتبر من الاعراض الشائعة والمعروفة جداً والتي تدل على المعاناة من المرض الخبيث.



• الحدبة

اذا لوحظ وجودها على الصدر فهذا يشير الى ضرورة الخضوع للفحص الفوري من دون ان يعني بالضرورة الاصابة بالمرض الخطر.



• اتساع الاوردة

من الممكن ان يشكل هذا اشارة الى ان ورماً سرطانياً سبب ذلك.

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• توجه رأس الثدي الى الداخل

وهذا قد ينتج ايضاً عن ورم غير حميد.



• شكل ثدي غير طبيعي

فكل تغيير في هذا الشكل لا يرتبط بالدورة الشهرية يستدعي الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.



• تحول بشرة الثدي الى ما يشبه قشر البرتقال

وهذا مؤشر على تراكم السوائل فيه.



• تضخم غير ظاهر

من الضروري مراقبة حجم الثدي جيداً من اجل كشف اي تغيير قد يطرأ عليه.

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يعتبر التعرف على اعراض المرض الخفي مرحلة اساسية من مراحل العلاج في حال الاصابة به. وبحسب منظمة الصحة العالمية يعتبر هذا المرض الاكثر شيوعاً في اوساط النساء حول العالم وهو يصيب أكثر من مليوني امرأة في كل البلدان سنوياً. اما في البلدان العربية فسجل العام 2018 حوالي 3629 اصابة في المملكة العربية السعودية، 1054 اصابة في الامارات العربية المتحدة، 23081 في مصر، 227 حالة في البحرين، 2143 في الاردن، 814 في الكويت، 3219 حالة في لبنان، 10136 اصابة في المغرب، 454 في سلطنة عمان، 190 حالة في قطر.



لا يكفي كشف اعراض سرطان الثدي بل يجب ايضاً معرفة العوامل التي تزيد احتمال الاصابة به.

• التقدم في العمر

حيث تكون بعض النساء عرضة للمرض مع مرور السنوات.



• السجل العائلي

ويعني هذا ان على كل امرأة عانت والدتها او شقيقتها من سرطان الثدي ان تتخذ التدابير الوقائية اللازمة. فقد اشارت الاحصاءات الى ان 85% من حالات هذا المرض ترتبط بنساء يشكل سرطان الثدي جزءًا من تاريخ عائلاتهن.



• الوراثة

وفي هذه الحالة يرتبط المرض بجينات موجودة لدى الاهل.



• كثافة نسيج الثدي

وهذا ما يمكن ان تظهره عملية التصوير الشعاعي. وهذا العامل قد يزيد احتمال ظهور احد اعراض سرطان الثدي.









