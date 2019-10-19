شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت مريض بالكولسترول.. ابتعد عن هذه الأطعمة للحد من ارتفاع نسبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم من الأمراض الخطيرة في حالة التعامل معها بتجاهل، فهذا المريض يتطلب منه أخذ بعض الأدوية المهمة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته، وأيضا علي المريض الاهتمام بنوعية الطعام المتناول يوميا لتجنب التعرض للمضاعفات كمشاكل في القلب، أو السكتة الدماغية.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأطعمة الممنوعة على مريض الكولسترول، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

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أوضح التقرير، أن الأجبان الصفراء وخاصة الشيدر تحتوي علي نسبة عالية من الدهون، وهذا الأمر يتسبب في ارتفاع نسبة الكولسترول لدى المريض، وأيضا البيض فجميع الأطباء يحذرون من تناوله وخاصة إذا كنت مريض بالكولسترول، فهو يحتوي على نسبة عالية من الكولسترول، وهذا يضر مرض الكولسترول، ولذا تجنب هذا الأمر بشتي الطرق عن طريق تناول بياض البيض وابتعد عن الصفار.

كما أشار التقرير، إلي الكبدة أيضا من الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من الكولسترول، بالرغم من فوائده العديدة وعناصرها الغذائية الهامة للجسم، إلا أن تناولك لها يتسبب في ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم وأنت في غني عن هذا الأمر.