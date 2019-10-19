مادة مسرطنة وراء سحب دواء معدة من أمريكا وكندا‎‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة صناعة الأدوية الفرنسية "سانوفي"، عمليات سحب لدواء المعدة شديد الرواج "زانتاك"، وذلك بشكل تطوعي في كل من الولايات المتحدة وكندا وسط مخاوف من احتمالية احتوائه على مادة تصيب الإنسان بالسرطان، وفق وكالة أنباء "بلومبرج".



وجاء إعلان شركة صناعة الدواء الفرنسية عقب قرارات من كبار مشغلي الصيدليات في الولايات المتحدة، ومن بينها سلسلة "والجرينز" لبيع المستحضرات والدواء و"بوتس أليانس إنك" و"ولمارت إنك"، بسحب الدواء وجمعه من أرفف الصيدليات والمتاجر.

وإضافة إلى ذلك، سحبت الشركات المصنعة بعض الإصدارات العامة من منتجات "زانتاك" المعروفة باسم "رانيتيدين".

وبسبب وجود تناقض في نتائج الاختبارات الأولية للمكونات الرئيسية المستخدمة في المنتجات الأمريكية والكندية، قررت "سانوفي" تنفيذ عملية السحب في تلك البلدان مع استمرار التحقيقات.

وذكرت الشركة أنها تعمل مع السلطات الصحية لتحديد مستوى ومدى عملية السحب.