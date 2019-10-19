شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يزداد الصداع فى الجو الحار ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزداد نوبات الصداع النصفى مع الجو الحار، وهو ما يفسر زيادة الصداع فى الصيف،ولكن لماذا الجو الحار من عوامل الخطر المسببة للصداع؟ ..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع "Step to health".



اسباب صداع الصيف

أسباب الصداع فى الصيف

هناك عدة أسباب تجعلك تصاب بالصداع، باستثناء الأمراض والظروف الخاصة التي لها أسباب معروفة، ولا يحدث الصداع في أغلب الأحيان بسبب عامل واحد، وهذا الأمر ينطبق على صداع الصيف أيضاً:

-ارتفاع الحرارة

تعد الحرارة أحد أكثر أسباب الصداع شيوعاً، خلال فصل الصيف، يحدث تمدد الأوعية الدموية في الجسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الهواء الطلق.

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وهذا يعني أن الأوعية الدموية تزداد في الحجم لتبادل الطاقة الحرارية مع الخارج وبالتالي المساعدة في منع حدوث الإجهاد الحرارى، ولسوء الحظ ، قد يكون الصداع النصفي من الآثار الجانبية لتوسع الأوعية الدموية.

الجفاف

خلال فصل الصيف، يحتاج جسمك إلى سوائل أكثر من المعتاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالى فإن قلة شرب الماء تسبب الجفاف وبالتالى تصاب بالصداع.

التغييرات في جداول النوم

يمكن أن تكون التغييرات في ساعات النهار والليل سببًا لتفاقم الصداع النصفي لديك،عندما يتعرض الجسم لمزيد من الضوء خلال اليوم ، يمكن أن تتغير عادات النوم والجداول الزمنية نتيجة لذلك، والنتيجة الكلاسيكية لهذا هي أنه خلال فصل الصيف ، تنام ساعات أقل أو قد تعاني من الأرق.

الأشخاص الذين لا يعانون من الأرق بانتظام قد يتعرضون لها خلال فصل الصيف.