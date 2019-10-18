شكرا لقرائتكم خبر عن النساء والمراهقون أكثر عرضه للإصابة بقرح الفم.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرحات الفم هي عادة آفات صغيرة ومؤلمة تنمو فى الفم أو فى اللثة و تجعل الأكل والشرب ، والحديث غير مريح، النساء والمراهقين والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من قرحة الفم يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من القرح، حسبما أكد موقع " healthline".

تقرحات الفم ليست معدية وعادة ما تزول خلال أسبوع إلى أسبوعين، ولا يوجد سبب محدد ورائها ،ولكن الأسباب الأكثر شيوعا وراءها هى:

1- إصابة طفيفة بالفم من عمل الأسنان أو بالفرشاة أو الإصابات الرياضية أو العض.

2- معاجين الأسنان وشطف الفم التي تحتوي على مادة كبريتات لوريل الصوديوم.

3- الحساسيات الغذائية للأطعمة الحمضية مثل الفراولة والحمضيات والأناناس وغيرها من الأطعمة المحفزة مثل الشوكولاته والقهوة

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4- نقص الفيتامينات الأساسية ، خاصة B-12 ، الزنك ، الفولات ، والحديد استجابة حساسية للبكتيريا الفم.

5- تقويم الأسنان.

6- التغيرات الهرمونية أثناء الحيض.

7- التوتر العاطفي أو قلة النوم.

8- الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية .

قرحة الفم يمكن أن تكون أيضًا علامة على حالات أكثر خطورة وتتطلب علاجًا طبيًا ، مثل: