متلازمة البنزين مشكلة تؤثر على صحتك والحل الإقلاع عنها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالسعادة عند استنشاقك لرائحة البنزين؟..إذا أنت تعاني من متلازمة البنزين، التي سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع ""lyprate و"medicalnewstoday".
مما لا شك فيه أن استنشاق رائحة البنزين له العديد من الأضرار على الصحة العامة، ولكنه قد يصبح إدمانا لدى البعض، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي.
يحتوي البنزين على العديد من المواد السامة كالرصاص، وعند التعرض لرائحته لفترة طويلة هذا الأمر يزيد من فرص إصابتك بالتسمم، ولذا يجب التخلي عن هذا النوع من الإدمان.
رائحة البنزين
وأثبتت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة البنزين يرغبون في الهروب من مشاكل الحياة اليومية، والملل، ونجد أن رائحة البنزين تؤثر علي المخ فتتسبب في نقص وصول الأكسجين له وهذا يكون السبب في حدوث الكثير من الحوادث، والاختناق.
وهناك العديد من الأضرار التي تلحق بالجسم عند استنشاق رائحة البنزين، ومنها صعوبة في التنفس، والتهاب المرئ والحلق والبطن، وفقدان البصر، وقد يصل الأمر للتقيؤ بدم، والشعور بالدوخة، وفقدان الوعي في بعض الأحيان، وأيضا الإصابة بالصداع.
وفي حالة الرغبة في التخلص من إدمان البنزين فقد تشعر بالعصبية الشديدة، وعدم القدرة علي تناول الطعام، والأرق والشعور بالتوتر، وعدم القدرة علي التركيز، ولكن إذا انتصرت علي هذه الأعراض فأنت ستتخلص من أكثر عادة غير صحية بالمرة وتسبب الكثير من المشاكل الصحية.
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