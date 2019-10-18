شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تطهر القولون وتحمى نفسك من الجراثيم والفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطهير القولون من الطرق الفعالة لإزالة السموم والفيروسات من الجسم، حيث إنه يعزز الصحة ويمد الجسم بالنشاط والحيوية، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن تطهير القولون له فوائد عديدة منها فقدان الوزن، وتحسين الصحة العقلية والجسدية ويحسن أداء الجهاز المناعي، ويقلل من خطر الاصابة بسرطان القولون.

وهناك طرق طبيعية لتطهير القولون وهي:

1:عصير التفاح، يحتوى التفاح على نسبة عالية من الألياف والخصائص التى تعزز صحة الجسم وتعمل على طرد السموم والفيروسات من القولون.

2:عصير الليمون، من المعروف أن عصير الليمون غنى بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل تطهير الجسم من السموم والوقاية من الأمراض السرطانية.

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3:الزنجبيل بالليمون، يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز الهضمي وتعمل على طرد السموم من الجسم.

4:بذور الكتان، ينصح بتناول بذور الكتان المطحونة على كوب مياه دافئ مع اضافة معلقة عسل ابيض، فيعمل ذلك على تنقية الجسم من السموم والشوائب والفيروسات.

5:زيت جوز الهند فهو غنى بالعناصر والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز الهضمى والقولون ويعمل على طرد الجراثيم والفيروسات.