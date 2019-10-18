ميسي يرفض السير على خطى رونالدو وإبراهيموفيتش

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، أن عقله يفكر كلاعب في عامه الـ25، ولكن جسده لا يساعده في تنفيذ أفكاره بعدما وصل لـ32 عاما.

كما رفض ميسي السير على خطى الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بالحديث عن نفسه كثيرا لوسائل الإعلام.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أفضل أن يتحدث عني الناس، أعرف ما أنا عليه، وماذا فعلت وما الذي يمكنني تقديمه، يمكن للناس أن يكون لهم رأيهم الخاص، لا أحب أن أتحدث عن نفسي، أود أن أتحدث عن الجماعية".

وأضاف لاعب برشلونة: "أشعر بأني في عامي الـ25 وأستطيع تكرار ما كنت أفعله في الماضي، ولكن قواعد الجسد مع تقدم العمر تفرض عليك الحرص في المباريات والتدريبات".

وعانى ميسي خلال الموسم الحالي من الإصابات كثيرا ولم يشارك سوى في 5 مباريات رفقة برشلونة بجميع المسابقات.

Advertisements

وعن دعوة رونالدو لميسي بمغادرة الدوري الإسباني وخوض تحديات أخرى، قال الأرجنتيني: "كل شخص لديه أهدافه وتحدياته، لست في حاجة للرحيل عن برشلونة أفضل نادي في العالم، أحب كل شيء هنا، أستمتع بالتدريبات وبالمدينة".

وعن تحديد موعد اعتزاله كرة القدم، قال ميسي: "لا أعرف بالتحديد لكني مع مرور الوقت سأكتشف وأعلن عن ذلك، حتى الآن أشعر بقدرتي على الاستمرار".

وأشاد ميسي بزميله الهولندي فرينكي دي يونج: "لقد جاء إلينا من نفس المدرسة ويستطيع تمرير الكرات بسلاسة شديدة وبإمكانه اللعب في كل مراكز الوسط، لقد تأقلم سريعا وما زال لديه الكثير ليقدمه".

وكان فرينكي دي يونج قد انضم لصفوف برشلونة قادما من أياكس أمستردام الهولندي بداية الموسم الحالي مقابل 75 مليون يورو.

وعن عدم الحصول على جائزة أفضل هدف لعام 2019 "بوشكاش"، عقب ميسي: "إنها جائزة فردية مثلها مثل أفضل لاعب في العالم، أنا لا أبحث عن ذلك لديّ أهداف أخرى، من الجيد الحصول على الجوائز لكن لا مشكلة إذا حدث شيء آخر".

يذكر أن ميسي حصل على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019 فيما حصد دانييل زسوري لاعب فريق ديبريسين المجري جائزة "بوشكاش".