شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور رامي العناني يوضح أهمية الفيلر للفنانة هبة مجدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع الفنانة هبة مجدي بملامح طفولية جميلة هادئة، فمن ينظر إلى وجهها يشعر بالصفاء النفسي، هذا ما أكده الدكتور رامي العناني صاحب لقب "طبيب المشاهير" في برنامج "عقارب الساعة" الذي تم عرضه على قناة النهار، أثناء حديثه معها عن جمالها واهمية الحفاظ عليه من علامات تقدم العمر.

وكشفت الفنانة هبة مجدي انها تعشق النظر في المرآة عند الاستيقاظ من النوم، وعندما تنظر بها تتفقد علامات الارهاق اسفل العين كأول شىء يلفت نظرها، واعلنت هبة للدكتور رامي العناني ان عمرها 29 عاماً.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور رامي العناني استشاري جراحة التجميل، وأحد أهم جراحي التجميل في مصر والعالم العربي والمدرب الوحيد للنحت الأيوني في الوطن العربي وأفريقيا، إن هبة تتمتع بملامح هادئة وجميلة، وتحتاج فقط لبعض الإجراءات التجميلية البسيطة من أجل المحافظة على وجهها دائما، في منطقة اسفل العين لإخفاء علامات الارهاق، وكذلك في منطقة الدقن وتدوير الوجه من اسفل.



نصائح تجميلية اوصى بها الدكتور رامي العناني للفنانة هبة مجدي

ولفت الدكتور رامي العناني ان هناك تقنيات تعمل على نحت منطقة الدقن والرقبة، والتي يمكن اجراؤها في اي عمر وليس بالشرط ان يكون في عمر متقدم، وانه يناسب عمر هبة مجدي كثيراً، لانه كلما كبر العمر كلما كان الامر يحتاج الي الجراحة، اما اذا تم هذا الاجراء التجميلي في عمر مبكر فسيتم بدون جراحة على الاطلاق ومن ضمن تلك التقنيات النحت الايوني "الجي بلازما"، مشيراً إلي إن منطقة اسفل العين لدى الفنانة هبة مجدي تحتاج إلي الفيلر لكي يساعد على امتلاء التجويف الموجود أسفل العين.

الا إن الفنانة هبة مجدي اعلنت كرهها الشديد للفيلر لانه يؤدي الي تغير الشكل على حسب وصفها، ولكن الدكتور رامي العناني اوضح لها ان هذا غير صحيح تماما وإن تغيير الشكل يحدث بسبب نوع الفيلر المستخدم، او حقنه بشكل غير صحيح.

وشاهدت الفنانة هبة مجدي صورتها في عمر السبعين عاماً، واوضحت انها لا تخشى من علامات تقدم العمر وانها تشبه والدتها كثيرا، وكشفت انها لا تفضل الاستمرار في الفن في هذا العمر.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب التجميل وتنسيق القوام وشد الجلد يمكنك الاطلاع على صفحة مستشفى الدكتور رامي العناني عبر "فيس بوك":

www.facebook.com/DrRamyAlanany

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www.instagram.com/drramyalanany

عنوان مركز الدكتور رامي العناني (سيمويا):

٦ أبراج الشركة السعودية - شارع النزهة - أمام دار الدفاع الجوي - مصر الجديدة

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