أسماء مواليد من القرآن الكريم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - ليس هناك أجمل وأكثر بركة من اسم لمولودك القادم ورد ذكره في القرآن الكريم، كتاب الله المعظم. لذلك جمعنا لك هذه الأسماء التي وردت في كتاب الله، اختاري ما يناسبك منها لمولودك القادم وهي: أسماء مواليد مستوحاة من القرآن الكريم وتين: شريان متصل بالقلب إذا ما انقطع يموت الإنسان. سلطان: عز ومكانة. طهور: صيغة مبالغة لصفة الطهارة من الرجس والأوساخ، ويعني طهارة الجسم والقلب. طور: اسم جبل في سيناء مصر. مريم: وهي أم المسيح عليه السلام.

آية: وقد وردت عشرات المرات في القرآن الكريم، وتعني المعجزة، الرسالة والعبرة. Advertisements سماء: وقد ورد ذكرها مفردة ومجتمعة. عالية: مرتفعة المكانة «في جنة عالية». قطوف: ما تحمله الأشجار من ثمار وهي ثمار الجنة مجتمعة. سدرة: «شجرة النبق»، سدرة المنتهى بالسماء السابعة. فلك: وهو مدار الكوكب في قوله تعالى« كل في فلك يسبحون».

بيان: الظبي المتصف بالخفة، وهو الظهور والوضوح.

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