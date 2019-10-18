شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل المنشطات أم الحقن الموضعى؟.. الدكتور أحمد عادل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الرجال يخشون كثيرا من فكرة الحقن الموضعي لعلاج الضعف الجنسي، لاسيما أن الحقن يتم عن طريق المريض بنفسه، إلا أن الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يؤكد إن الحقن الموضعي يتم عن طريق ابرة الأنسولين ولا يشعر المريض بأي ألم ويقوم بنفسه بالحقن بمنتهى السهولة وفقاً لتعليمات الطبيب المختص له.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” إن الحقن الموضعي لعلاج الضعف الجنسي أفضل بكثير من تناول المنشطات الجنسية عن طريق الفم، مؤكداً أن الحقن الموضعي يتميز بميزة كبيرة وهي عدم وجود أعراض جانبية معه، بعكس المنشطات الجنسية التي لها العديد من الأعراض الجانبية من احمرار في الوجه وزيادة في ضربات القلب وغيرها، لاسيما المادة التي يتم حقنها داخل العضو تبدأ وتنتهي مفعولها في الدورة الدموية داخله فقط ولا تدخل باقي الجسم وبالتالي ليس لها اي اعراض جانبية.



ايهما أفضل المنشطات الجنسية أم الحقن الموضعي؟

وأشار إن من مميزات الحقن الموضعي ايضا أن مفعوله سريع للغاية بعكس تناول المنشطات الجنسية بالفم التي يجب تناولها قبل العلاقة بساعة على الأقل حتى يبدأ مفعولها.

أما عن طبيعة المادة المحقونة في الحقن الموضعي للقضاء على الضعف الجنسي فأوضح الدكتور أحمد عادل أنها عبارة عن مواد منشطة ويوجد بداخلها بعض المواد التي تستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم، وتسبب اتساع للشرايين لتدفق الدم بصورة أكبر في العضو، وهي عبارة عن مجموعة من الخلطات على بعضها البعض بنسب محددة يضعها الطبيب المختص.

وفي السياق ذاته أكد إن علاج الضعف الجنسي بالحقن الموضعي هو علاج قديم وليس حديث وهو أقدم من تناول الحبوب المنشطة عن طريق الفم ولكن تم اللجوء إليه مرة أخرى نظرا لفعاليته في القضاء على الضعف الجنسي، لافتاً إن هناك أطباء لا يعرفونها وهناك أيضا من يعرفها ولكنه غير متمارس بها لذا للأسف قليلا ما يعرفونها ويعرفون مدى فاعليتها.

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