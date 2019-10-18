تخسيس الوزن الزائد في أيام قليلة بالرجيم التايلندي

أول ما يجب فعله من اجل خسارة الوزن وحرق الدهون واستعادة الرشاقة هو التخلي عن العادات الغذائية واليومية السيئة مع تناول وجبات منتظمة وصحية وممارسة التمارين الرياضية 3 مرات على الاقل اسبوعياً وشرب كمية كافية من الماء. ومن الممكن ايضاً الاعتماد على حميات غذائية مثل الرجيم التايلندي الذي يساعد على خسارة الوزن الزائد بسهولة في ايام قليلة.



من اجل خسارة الوزن من خلال اتباع برنامج الرجيم التايلاندي يجب اولاً التعرف على قواعده.

• في فترة هذا الرجيم يجب التركيز على تناول كمية كبيرة من الفواكه والخضار والاسماك يومياً.

• لا تتضمن هذه الحمية اي قواعد تقضي بالحرمان من اي نوع من انواع الطعام. لكنها تفرض اعتماد نظام غذائي متوازن.

• يمكن ان تحتوي الاطباق على مكونات حلوة، مالحة، حامضة وحارة.

برنامج يومي للرجيم التايلندي



من الممكن استعادة الرشاقة وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة من خلال تطبيق قواعد الرجيم التايلندي اليومية.

وجبة الفطور



يحتوي فطور الرجيم التايلندي على اطباق لا يتم تناولها عادة خلال وجبة الفطور العادية. فهو لا يقوم على استهلاك الاجبان والالبان وغيرها من الاصناف التقليدية، بل يقضي بتناول انواع غير مألوفة.

• السمك المطهو على البخار مع القليل من البيض المقلي.

• طبق أرز أو حساء الشعيرية مع كمية قليلة جداً من الملح.

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وجبة الغداء



تتضمن وجبة الغذاء بحسب قواعد هذا الرجيم اطباقاً تشبه الى حد كبير جداً أطباق وجبة الفطور، مع الاشارة الى أن الارز هو الطبق الاساسي في الرجيم التايلندي.

• طبق سمك مشوي مع الخضار والارز المطهو من دون زيت او سمن او اي مواد دسمة.

• من الضروري خلال هذه الوجبة التركيز على الاسماك بوصفاتها وانواعها المختلفة بدلاً من اللحوم الاخرى.

• ويمكن اضافة اطباق اخرى ثانوية مثل الحساء والسلطة قليلة الملح.

العشاء



اثناء اتباع الرجيم التايلندي لخسارة الوزن يجب انهاء النهار بوجبة مسائية خفيفة تحتوي على القليل من الارز الخالي من الدسم او من شوربة الشعيرية الصحية. وينصح بعدم تناول اي نوع آخر من الطعام الى ان يحين موعد النوم.



خصائص الرجيم التايلندي



تتميز هذه الحمية بالكثير من الخصائص المفيدة. وهي تجعلها مفضلة لدى الكثير من الاشخاص الذي يرغبون في استعادة الرشاقة ونحت الجسم من دون مواجهة المصاعب أو المعاناة من اي اعراض جانبية. لكن عند اتباعه يجب الانتباه الى بعض النصائح ومنها أنه يجب عدم تناول المأكولات الغنية بالسكر في نهاية كل وجبة.

فوائد هذا الرجيم



• لا تساعد هذه الحمية على نسف الدهون التي تتراكم في الجسم فقط، بل انها تعمل على خفض مستوى الملح في الجسم حيث يفضل أن يتم استبداله بأنواع البهارات المختلفة.

• يمكن هذا النظام ان يحمي الاشخاص الذين يتبعونه من الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية. كما انه يساهم في خفض مستوى الكولسترول الضار في الدم.

المضار والاعراض الجانبية



رغم انه يساعد على خسارة الوزن من الضروري الانتباه الى ان الرجيم التايلندي قد ينطوي على بعض المضار ومنها انه لا يسمح بتناول كمية كافية من اللحوم باستثناء الاسماك. وهذا يعني انه يمكن كل شخص يتبعه ان يعاني من نقص في البروتين. ولهذا من الافضل عدم الالتزام بهذا الرجيم لمدة طويلة. كذلك من الممكن ان يشعر ذلك الشخص بالملل لأن الحمية تحتوي على الكثير من الارز والشعيرية.